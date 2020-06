Gabon: M.A.F - << Le beatmaking est un métier de l'ombre >>

On ne peut départir le succès d'un artiste ( chanteur ) du travail abattu par son équipe. En effet, les personnes qui gravitent autour des artistes jouent un rôle primordial dans la matérialisation du produit que nous écoutons.

C'est par exemple le cas des beatmakers (compositeur de morceaux instrumentaux pour le hip-hop ou le Rn&b contemporain), ces derniers sont tapis dans l'ombre alors qu'ils méritent d'être sous les feux de la rampe. Par notre article, nous mettons la projection sur l'un d'entre eux.

Il s'agit d'un beatmaker à la renommée grandissante dans le milieu, en raison de " l'excellent " travail qu'il effectue auprès de Lova Lova Anel-k et bien d'autres qui est connu sous le pseudonyme de " M.A.F ".

Il n'y a pas mal de noms qui sortent des échanges entre artiste de la sphère hip-hop gabonaise, quand le débat tourne autour des beatmakers de talents qui foisonnent dans le game. Ces génies du son qui passent la quasi-totalité de leur temps dans les studios d'enregistrement appartiennent à la génération 90-2000. Ils sont jeunes et dotés d'un talent noté au-dessus de la moyenne par les férus de hip-hop et des animateurs radio chevronnés comme Claudy Siar de RFI (Radio France Internationale). Parmi eux, figure un beatmaker du nom de M.A.F qui fait ses classes et gravit des marches depuis l'an 2016. Année au cours de laquelle il commence à travailler pour des grosses pointures du hip-hop gabonais à l'instar de Lova Lova Anel-K.

Ces génies du son ne sont malheureusement pas très connus. << Le métier est ingrat >>, comme ils aiment si bien le dire. Les artistes renvoient l'ascenseur aux beatmakers. Ils sont abondamment cités dans leurs tubes en début comme en fin de chanson. << Le son est produit par.... >>, telle est la phrase qui rend hommage aux beatmakers.

M.A.F est dans le lot des beatmakers et arrangeurs qui sont très souvent dédicacés par les artistes. Avant de se faire un nom auprès des artistes, M.A.F a travaillé de jour comme de nuit pour être sur le chemin de la reconnaissance. Cette volonté manifeste fait qu'il soit multi-instrumentiste. M.A.F joue parfaitement du piano et de la guitare. Son talent parle pour lui... Ces compères artistes ne manquent pas de souligner son professionnalisme, sa sociabilité et sa disponibilité dans le métier, comme nous a dit Lord Helkhaass : << Humainement, c'est d'abord quelqu'un de très humble et de sociable, il n'est vraiment pas difficile à vivre, toujours disposé lorsqu'on fait appel à lui surtout sur le plan musical. Il a un talent énorme, je pense qu'il n'est qu'au début d'une belle et longue aventure. >>

M.A.F se définit comme étant un artiste avec un grand A. En ce sens qu'il est polyvalent. Outre le beatmaking, M.A.F est danseur et surtout chanteur. En allant dans les studios du label " Ifumb " de Lord Helkhaass nous avons eu le privilège d'écouter une chanson que ce dernier partage avec lui. Tous qui écoutent le hit apprécient le flow de M.A.F et ses lyrics de lover. C'est sous la casquette de chanteur que l'artiste veut connaître le succès. Il promet d'ailleurs d'être actif dans quelques temps : << Je vous annonce la sortie du titre " DCDR " qui est une reprise de Singuila. Ce titre annonce le single " Je suis là " qui est un extrait de mon album qui sortira très prochainement...>>.