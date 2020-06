Congo-Kinshasa: Insécurité - Francine Muyumba insatisfaite des réponses du VPM Kankonde

La sénatrice Francine Muyumba a conclu, lors de la séance plénière tenue mercredi dernier au Sénat, sa question orale avec débat adressée au Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sur l'insécurité dans le Haut-Katanga ainsi que dans d'autres parties du pays.

Sa conclusion est intervenue juste après la réplique du VPM Kankonde aux préoccupations des sénateurs. Devant le perchoir, l'Honorable Muyumba s'est montrée insatisfaite des réponses livrées par ce membre du gouvernement.

D'entrée de jeu, Francine Muyumba Nkanga a fait remarquer qu'elle aurait aimé, après avoir entendu le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur, sortir de l'hémicycle avec l'assurance que la sécurité des congolais est non seulement une préoccupation majeure pour le gouvernement, mais aussi que les solutions idoines soient trouvées pour chaque entité. Que non ! Il n'en a pas été question. «A l'instant précis, je me demande à quel saint nous vouer pour assurer notre sécurité ?», s'est-elle interrogée, et ce, avant de déplorer le chapelet de bonnes intentions de la part du Vice-premier Ministre.

Persistance de l'insécurité

La sénatrice dit avoir constaté que malgré les mesures prises contre la recrudescence de l'insécurité dans le Haut-Katanga, les hommes en uniforme continuent à être incriminés, sans être punis sévèrement. Conséquence, ils continuent à ternir l'image des forces de l'ordre du pays. Pour elle, les forces de l'ordre demeurent moins motivées et le Gouvernement semble ne pas mettre un accent particulier sur leur traitement. Francine Muyumba a déploré également le fait que les brigands armés qui sont souvent arrêtés et présentés à la Cour d'ordre militaire, se retrouvent en liberté quelques jours après, et rentrent dans les quartiers où ils défient la population qui les a dénoncés.

La sénatrice Francine Muyumba a fait remarquer à Gilbert Kankonde la faiblesse de ses permutations des agents de l'appareil sécuritaire dans le Haut Katanga qui n'ont pas apporté des résultats concrets dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Elle estime que les agents de l'appareil sécuritaire ayant fait plus de 5 ans dont certains sont accusés de trafic d'influence et l'affairisme, surtout à Kasumbalesa doivent être permutés et que des enquêtes soient diligentées pour mettre fin à ces antivaleurs selon les allégations.

Cohabitation pacifique

Cette conclusion a touché tous les problèmes d'insécurité du pays. La situation dans la province du Sankuru, le manque de notification de la CENI pour l'organisation de l'élection d'un nouveau gouverneur de la province du Haut-Lomami, ainsi que le conflit de limite frontalière entre la RDC et la Zambie dans le Tanganyika. « Les initiatives favorisant la cohabitation pacifique entre les provinces issues du grand Katanga et du grand Kasaï pour restaurer la cohésion n'ont jamais été prises, considérant que nous sommes un seul peuple et le Congo appartient à tous. Ces initiatives pouvaient tant soi peu baisser les tensions, et favoriser la cohabitation pacifique, chose que nous encourageons tous», a-t-elle martelé, avant de souligner que la situation sécuritaire du pays est "quasi explosive".

Réouverture des Assemblées provinciales

Concernant la réouverture des Assemblées provinciales sur l'ensemble du territoire National ne fonctionnent plus sans aucune raison valable. Elle a indiqué que rien ne justifie la fermeture des Assemblées provinciales. D'ailleurs, cela bloque le bon fonctionnement des provinces.

Bien plus, elle a eu à souligner qu'eux, au niveau national, l'Assemblée Nationale et le Sénat siègent et qu'ils sont plus nombreux que ceux des provinces et ils observent scrupuleusement les mesures barrières.

Selon Elle, la situation sécuritaire du pays demeure inquiétante surtout en Ituri et dans le Nord-Kivu. Selon les préoccupations de ses estimés collègues, elle a indiqué également que les tueries sont notées dans le Kongo Central, dans le Haut-Katanga, au Nord-Kivu et en Ituri. Les viols sont commis à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, au Nord- Kivu et en Ituri. Les vols sont déclarés dans le Haut-Katanga, au Nord- Kivu et en Ituri. Le kidnapping est signalé à Kinshasa et au Nord-Kivu. L'insécurité des déplacements et les embuscades sont signalés au Nord-Kivu, les troubles à l'ordre public au Kongo Central et l'incivisme et la contestation de l'autorité de l'Etat sont monnaie courante dans le Haut-Katanga, particulièrement à Kasumbalesa.

En gros, la sénatrice Francine Muyumba a dit n'être pas satisfaite des réponses du VPM Gilbert Kankonde aux préoccupations des Sénateurs et a préféré le laisser devant sa conscience. Elle compte sur le Sénat afin de pouvoir entamer d'autres procédures parlementaires pour venir en aide à la population du Haut Katanga et ceux de l'ensemble du territoire national.