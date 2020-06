Congo-Kinshasa: Kamerhe - Me Pierre-Olivier Sur dénonce un simulacre de procès !

"On remarquera que la condamnation ne se fonde sur aucune pièce (instructions écrites données, ou flux bancaires exécutés) et se contredit en soutenant qu'il aurait pu détourner de l'argent public alors qu'il n'était ni ordonnateur, ni comptable de la dépense publique".

Telle est la réaction à chaud de l'avocat Français de Vital Kamerhe, après le verdit du procès intervenu le samedi 20 juin 2019 dans l'après-midi. Pour Me Pierre-Olivier Sur, "un tel simulacre de procès n'est pas admissible dans le cadre d'un grand pays tel que la RDC". C'est pourquoi, renchérit-il, "Vital Kamerhe exercera toutes les voies de recours possibles : au Congo-RDC, en Afrique et devant les Nations Unies qu'il a d'ores et déjà saisies". Car, argumente l'Avocat, il a confiance au sursaut de conscience des juges congolais d'appel, au recours des juridictions internationales africaines et au contrôle de la communauté juridique internationale laquelle dépêchera des observateurs lors des suites de ce premier procès qu'il qualifie de caricatural. Ci-après, l'intégralité de son communiqué de presse qui résume sa réaction au verdit du TGI de Kinshasa/Gombe dans le procès 100 jours.

Communiqué de presse

Procès des 100 jours

Verdict du 20 juin 2020

Sans surprise, Vital Kamerhe a été condamné par le tribunal de Kinshasa à 20 années de travaux forcés, outre des peines accessoires, dont l'interdiction d'accéder à tout mandat public, pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de privation de liberté. Donc, 30 ans d'exclusion de la vie politique du pays.

Telle était l'issue fatale obligée, d'une procédure expéditive diffusée en direct à la télévision, sans que jamais ni lui, ni ses avocats, n'aient pu ni consulter le dossier, et à fortiori ni discuter les éléments de preuves rassemblés contre lui. On remarquera que la condamnation ne se fonde sur aucune pièce (instructions écrites données, ou flux bancaires exécutés) et se contredit en soutenant qu'il aurait pu détourner de l'argent public alors qu'il n'était ni ordonnateur, ni comptable de la dépense publique.

Un tel simulacre de procès n'est pas admissible dans le cadre d'un grand pays tel que la RDC.

C'est pourquoi, Vital Kamerhe exercera toutes les voies de recours possibles : au Congo RDC, en Afrique, et devant les Nations Unies qu'il a d'ores et déjà saisies - car il a confiance : au sursaut de conscience des juges congolais d'appel, au recours des juridictions internationales africaines, et au contrôle de la communauté juridique internationale laquelle dépêchera des observateurs lors des suites de ce premier procès caricatural.

Par ailleurs il s'en remet à l'opinion publique - à la population congolaise, aux hommes et aux femmes qui le soutiennent et à qui il jure son innocence - pour qu'elle dénonce un tel détournement de la justice a des fins politiques d'exclusion pure et simple des élections à venir... pendant les 30 prochaines années de la vie démocratique de la RDC.

Enfin, au milieu du gué, de cette procédure dramatique, il a une pensée pour le juge décédé au cours de l'audience dont les causes de la mort sont aussi contradictoires qu'incompréhensibles, ainsi qu'il résulte de la présentation qui en est faite par les autorités congolaises elles-mêmes.

Bâtonnier Pierre-Olivier Sur,

Au côté du Collectif des Avocats congolais de Vital Kamerhe