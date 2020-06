Congo-Kinshasa: Marcelline Lokengo rend un vibrant hommage à Pierre Lumbi Okongo

Bien que l'Eternel Dieu ait décidé de le rappeler auprès de lui, l'honorable Sénateur Pierre Lumbi Okongo part tête haute après avoir combattu le bon combat, et laissé derrière lui toute un héritage politique.

La Représente de "Ensemble pour la République" du Benelux, Marcelline Lokengo, l'une des enfants politiquement bien formés de Pierre Lumbi, lui rend un vibrant hommage, exprimant sa détermination de poursuivre le combat, qui était celui de qui elle appelle "Papa". Avec Pierre Lumbi, Marcelline Lokengo a été de tous les fronts. Du Mouvement Social pour la République (MSR), jusqu'à Ensemble pour la République, en passant par l'Alliance pour l'Alternance Démocratique et G7, Marcelline Lokengo a tout vécu et appris de cette grande personnalité politique de la République Démocratique du Congo.

La Représentante de Benelux garde de lui, un modèle d'un leader qui leur a appris à se battre plus pour le bien-être social, pour la justice distributive et la démocratie afin de contribuer au développement du pays. C'est dans ce sens qu'elle en a fait déjà son combat avec son association "Kolectif ensemble pour le développement", qui lutte pour l'amélioration des conditions sociales du peuple à Kinshasa. Pour Marcelline Lokengo, l'Autorité morale du MSR n'a pas semé dans le vide. Il a pris soin de former une relève autour de lui au sein de la jeunesse. Elle s'engage donc à poursuivre le noble combat de son mentor pour le bien-être des Congolais. Ci-après, son récit d'hommage :

Adieux Honorable Président Pierre Lumbi Okongo

Le 14 juin 2020, nous venons d'apprendre avec beaucoup de douleur, ce soir, la disparition de notre premier camarade.

Camarade Président, votre départ a assombri notre ciel en cette soirée.

Une douleur inexplicable nous a envahi, un torrent de larmes déferle sur notre visage. Nous entendons nos camarades au bout du téléphone dans le même état que nous, inconsolable que nous sommes! Papa est parti !

Adieux notre papa, notre Autorité morale du Mouvement Social, de l'Alliance pour l'Alternance Démocratique, du G7, notre Secrétaire Général de Ensemble pour la République.

Adieux Honorable sénateur Pierre Lumbi Okongo, digne fils de chez nous, un homme intelligent, aux propos mesurés, un homme juste et profondément humain !

Vous laissez vos fidèles lieutenants sans voix Président. Tant de questions sans réponses se bousculent encore dans nos esprits.

Homme de tous les combats dont l'efficacité n'avait d'égale que la discrétion et la ténacité que vous étiez.

Avec vous, nous avions choisi de nous battre pour plus de bien-être social, plus de justice distributive et plus de démocratie afin de contribuer au développement et à une meilleure destinée de notre chère patrie, la grande et belle République Démocratique du Congo.

A vos côtés, nous avons appris à servir les nôtres avec abnégation, car le pouvoir c'est avant tout servir.

Nous avons appris à toujours privilégier l'intérêt général.

Nous avons appris le goût du travail fait et à être solidaires.

Nous avons appris à rechercher sans cesse le consensus et privilégier le dialogue.

A vous seul, vous étiez une véritable école !

Nous sommes et restons convaincus que nous avons été à la bonne école

Président !

Vous nous avez beaucoup appris !

Avec votre départ Président, c'est non seulement nous vos camarades et fidèles lieutenants qui perdons un guide mais c'est le pays tout entier, qui perd un grand homme, un digne fils, une de ses grandes pointures politiques, un Rassembleur !

Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour la confiance témoignée, en nous confiant les responsabilités qui sont les nôtres.

Vous aviez besoin de repos mais hélas, la situation du pays ne vous l'a pas accordé!

Aujourd'hui, c'est le repos éternel qui vous soustrait à nos yeux mais dans nos cœurs et nos mémoires à jamais vous demeurerez !

Ensemble avec vous, nous nous sommes battus pour un état de droit.

Ensemble avec nos camarades, nous resterons unis et fidèles à cet idéal de combat.

Ensemble nous poursuivrons cette lutte pour l'obtention d'un Congo Nouveau.

Ensemble nous porterons haut et transmettrons à la postérité ce lourd et riche héritage.

Adieux vous le baobab !

Adieux vous l'infatigable !

Adieux vous le formateur !

Adieux vous le fin stratège !

Adieux vous le rassembleur !

Adieux vous l'inoxydable Pierre !

Auprès du Père Céleste vous demeurez à présent dans la paix et de là-haut, sur nous tous, vous veillerez !

Avec beaucoup d'émotions, au nom de la Sous-fédération de Kole, de la Représentation du Benelux et au nôtre propre, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la grande famille biologique éplorée, aux camarades de nos familles politiques MS-AAD, G7 et Ensemble pour République.

Marceline Lokengo

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020