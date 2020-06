Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le FNSCC décaisse 600.000 USD pour 4 centres hospitaliers de Kinshasa

L'équipe du Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC) a été, le vendredi 19 juin 2020, à la rescousse de 4 hôpitaux de la Ville-province de Kinshasa. Une enveloppe de 150.000 dollars américains a été allouée pour répondre aux besoins de ces formations médicales engagées dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Il s'agit de l'hôpital Saint Joseph, le centre hospitalier de Monkole, les cliniques universitaires et l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex Mamam Yemo).

Dominique Mukanya, Coordonnateur du FNSCC, a précisé que le montant standard déboursé par le FNSCC répond aux problèmes spécifiques de chaque centre hospitalier visités en amont. Car, l'achat des matériels de protection du personnel, l'achat des groupes électrogènes et certains équipements de travail, ont été les besoins de certains centres hospitaliers.

Il sied de souligner que le FNSCC prévoit d'autres soutiens dans les prochains jours aux autres formations hospitalières impliquées dans la lutte contre la Covid-19. Et, cela se fera dans le strict respect du tableau d'enquête de terrains dressé par la task force de la présidence de la République.

Reconnaissance

Au centre hospitalier de Monkole, le Médecin directeur René Lumu n'a pas manqué de mots pour exprimer sa gratitude envers le FNSCC. "C'est vraiment un geste qui nous va droit au cœur. Car, avec ce chèque, nous nous sentons appuyés, accompagnés dans la lutte contre la Covid-19. Nous présentons un grand merci au chef de l'Etat pour la mise en place du FNSCC. Et, un grand merci à tous les bienfaiteurs qui ont eu à contribuer à ce fonds", a-t-il souligné.

Le Dr Jean-Robert Makulu, Médecin directeur aux cliniques universitaires et vice-doyen de la faculté de médecine, a salué le geste de soutien du FNSCC, tout en soulignant que la solidarité dans la prise en charge contre la Covid-19 permet de vaincre celle-ci.

Il a martelé que grâce au lobbying du FNSCC, principalement après sa première visite, un pavillon a été ouvert pour la prise en charge de tous les cas de Covid-19. En plus, les cliniques universitaires sont actuellement en mesure de faire des diagnostics de la Covid-19. Et, les centres hospitaliers environnants recourent désormais à elles.

A l'hôpital Saint Joseph, le Médecin directeur, le Dr François Kajingulu, a exprimé la satisfaction de tout le personnel. Aussi, il a remercié le geste de solidarité du FNSCC car, paraphrase-t-il, «une foi sans œuvre est une foi morte». "Avec cette solidarité, nous sommes redevables au fonds, mais directement ou indirectement au chef de l'Etat pour continuer notre travail", a-t-il conclu.

En effet, cette ronde s'est achevée à l'hôpital général de référence de Kinshasa où l'équipe du FNSCC a également offert le chèque au Dr Justin Kazadi, Membre du Staff médical. Celui-ci a été heureux de la concrétisation de la promesse du FNSCC pour trouver la solution non seulement de l'hôpital mais aussi pour les malades de Covid-19.

Perspectives du FNSCC

Très prochainement, l'équipe du FNSCC se rendra au Kongo Central et au Grand Katanga pour être à la rescousse des hôpitaux qui sont au front pour lutter contre la Covid-19. Et, les points focaux sont d'ores et déjà alertés pour leur arrivée.

Outres les soutiens aux formations hospitalières, le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 va bientôt intervenir dans d'autres secteurs. Ainsi, le Coordonnateur national du FNSCC a saisi cette occasion pour lancer un appel à la solidarité à tous les donateurs potentiels (banques, entreprises publiques et privées, secteur minier etc.) qui hésitent encore en considérant que la pandémie ne peut être vaincue que par la solidarité nationale.

"Ce n'est qu'ensemble, en mettant quelque chose dans la marmite du FNSCC, que nous pouvons résoudre les différents problèmes qui se posent dans la riposte afin que la réponse vienne le plus tôt possible. Ce qui est important, c'est d'éradiquer cette pandémie si cela est possible", a précisé le Révérend Dominique Mukanya.

Enfin, il a remercié ceux qui ont déjà contribué. Leurs contributions ont servi à un début de réponse à quelques formations hospitalières.