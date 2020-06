Congo-Kinshasa: Réformes de l'appareil judiciaire - Trois propositions de lois d'Aubin Minaku et Garry Kikata déclarés recevables

Vers de grandes réformes de l'appareil judiciaire de la RDC. L'initiative émane de deux élus du peuple qui ont présenté en marge de la plénière de vendredi dernier, trois propositions des lois. La plénière de ce vendredi 19 juin 2020 a été en grande partie à huis clos, permettant aux Députés de traiter en toute responsabilité des questions sensibles comme l'examen des rapports de la commission Défense et sécurité sur l'audition de deux membres du gouvernement.

Les députés nationaux ont débattu trois propositions de lois des Honorables Aubin Minaku et Garry Kikata avant de les envoyer à la commission PAJ (politique-admnistrative et politique). Il s'agit précisément des matières suivantes :

1/ proposition organique modifiant et complétant la loi organique n°13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; 2/ proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats ; 3/ proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

A cet effet, plusieurs juristes et professeurs de droit ont étalé leurs connaissances lors du débat général de ces propositions démontrant ou non la nécessité d'apporter des réformes dans le secteur judiciaire. Les débats et échanges vont désormais à la commission PAJ avant l'étape ultime de la plénière pour adoption de ces innovations.