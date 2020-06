Cote d'Ivoire: Inscription sur la liste électorale - Le ministre d'état aux populations - "N'attendez pas le dernier jour !"

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko s'est rendu, le jeudi 18 juin 2020, au Collège Marie Rose De Lima, l'un des centres d'enrôlement à Abobo-PK18, Bois sec, pour s'imprégner du déroulement de l'opération de révision de la liste électorale démarrée le 10 juin 2020, et qui doit prendre fin le 24 juin 2020.

À l'intérieur du centre d'enrôlement , le ministre d'État a eu de brefs échanges avec le chef du centre qui lui a confié que ce sont 59 requérants qui se sont présentés à eux dans la journée du mercredi 17 juin. Hamed Bakayoko de lui adresser des mots d'encouragement ainsi qu'à ses collaborateurs.

Se confiant à la presse au terme de sa visite, le ministre d'État et maire de la commune d'Abobo a exhorté l'ensemble des Ivoiriens et dès ivoiriennes à se faire inscrire sur le fichier électoral.

« Je vois que l'opération se déroule bien. L'enrôlement est une étape importante du processus électoral. C'est un engagement personnel. C'est à travers l'enrôlement qu'on a la capacité d'influencer la vie politique. C'est là qu'on a le pouvoir de décider. C'est notre part du pouvoir de décision. Donc que tous viennent se faire enrôler. C'est très important. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'avez pas le pouvoir de faire basculer les choses dans le sens que vous souhaitez. Votre part de gouvernance réside dans votre aptitude à être électeur.», a-t-il indiqué.

« N'attendez pas le dernier jour »

Hamed Bakayoko a poursuivi : « Il ne faut pas attendre les derniers jours pour se bousculer et espérer que l'État reporte le délai. Il faut s'enrôler le plutôt possible. J'invite les uns et les autres à le faire maintenant. N'attendez pas le dernier jour. Bien souvent, nous constatons que nos populations attendent le dernier jour et on assiste à un engorgement des centres. Cette année, avec la particularité de la Covid-19, on ne peut pas autoriser des regroupements de plus de cinquante personnes. Donc je demande aux populations de venir se faire enrôler maintenant avant la fin du processus».