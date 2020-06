Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Essis Esmel Emmanuel aux femmes leaders de Dabou - "Quand Amadou Gon Coulibaly, votre fils fait une affaire, vous, les mamans, vous devez être derrière lui"

Le jeudi 18 juin 2020, Essis Esmel Emmanuel,Coordonnateur départemental Rhdp de Dabou, a eu une rencontre dans un hôtel de la cité avec les présidentes des Ong et/ou associations de femmes.

S'adressant à la quarantaine de femmes leaders présentes , Essis Esmel, également ministre auprès du Premier ministre chargé de la Promotion de l'Investissement privé et directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a dit : «C'est vous qui donnez la vie et vos voix portent. Dites à vos enfants, neveux et nièces qui sont devenus les nouveaux majeurs d'aller se faire enrôler. C'est un devoir civique et non politique. Après le 24 juin 2020, on se reverra et nous allons lancer notre campagne puis prendre en compte vos préoccupations. Il y a des gens qui avaient décidé de boycotter l'enrôlement, maintenant ce sont eux, aujourd'hui, qui sont les plus actifs. Je vous demande d'aller vérifier dans les centres d'enrôlement vos noms et peut-être apporter les modifications nécessaires si vous avez changé de quartier. Vous pouvez aussi aller sur le site de la Cei pour le vérifier . Allez-y renouveler vos cartes nationales d'identité parce que les anciennes sont périmées depuis 2019. C'est un décret qui a prolongé leur validité. (..). Nous, au Rhdp, nous avons déjà choisi notre candidat. C'est un fils de Dabou. Il a fait ses études, ici, à Dabou, de la 6è à la Terminale. Il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. C'est votre fils et quand votre fils fait une affaire, vous, les mamans, vous devez être derrière lui pour le soutenir parce que c'est vous, qui connaissez le prix de vie».

Sur sa lancée, le Coordonnateur général du Rhdp de Dabou a ajouté : «Depuis plus de 40 ans, est-ce que Dabou a évolué ? Mais, avec Amadou Gon Coulibaly, c'est Dabou qui va gagner et Dabou va changer. Donc, il faut qu'au soir du 31 octobre 2020, Dabou obtienne un taux important parce que c'est notre cité qui donne la tendance nationale avec ses 64 000 électeurs. Faites-moi confiance, nous sommes ensemble et nous ferons chemin ensemble. Dans une société quand la femme n'est pas forte, la société s'écroule. Dabou doit être fort avec les femmes».

Mme Akré Memel, coordinatrice des femmes du Rhdp de Dabou a exprimé l'engagement des femmes de Dabou à demander à leurs enfants, nouveaux majeurs de se faire enrôler. Elle a indiqué que les femmes de Dabou ont commencé à fréquenter les centres d'enrôlement.