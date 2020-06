Cote d'Ivoire: Henri Konan Bédié à nouveau candidat à la présidentielle

L'annonce de candidature de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, 86 ans, à l'investiture du PDCI -principale parti de l'opposition- pour l'élection présidentielle du 31 octobre marque la fin du suspense.

L'ancien président ivoirien qualifie sa candidature d'« une mission de salut public ». Soutenu par les instances de son parti, l'industriel Jean Louis Billon et renforcé par le jeu d'alliances, ce come-back de Bédié pourrait susciter des rebondissements.

Henri Konan Bédié, est pratiquement en roue libre pour être investi par le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) dont il est actuellement à la tête, en tant que candidat à l'élection présidentielle, initialement prévue pour octobre 2020 dans le pays.

Au cours d'une réunion tenue le 20 juin, les membres du secrétariat exécutif, les vice-présidents, les délégués départementaux et communaux, et les responsables des structures spécialisées du parti ont demandé officiellement et « avec insistance » à Henri Konan Bédié, « de faire acte de candidature à la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ».

Une sollicitation à laquelle l'ancien président ivoirien a donné son accord. « Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d'une attente forte de la base ; m'imposant ainsi l'obligation de compétir lors de cette convention », a-t-il déclaré.

Bien qu'âgé de 86 ans, Henri Konan Bédié a enjoint les responsables de son parti de transmettre à l'ensemble des militants sa « détermination » et sa « constante disponibilité à servir, sans relâche le parti, pour notre victoire à l'élection présidentielle prochaine ».

Dans un environnement politique ivoirien en totale reconfiguration et fort d'un rapprochement opéré depuis peu avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié croit fermement dans les capacités de son parti à remporter la prochaine élection présidentielle. « C'est cette victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques », a-t-il affirmé.

Très actif sur la scène politique avec l'ambition affichée jusqu'alors de compétir pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'industriel ivoirien Jean Louis Billon a pour sa part apporté, séance tenante, son soutien à Henri Konan Bédié. « Je retire ma candidature et je demande à tous les jeunes de s'aligner derrière vous (Henri Konan Bédié - Ndlr) pour mener le combat et vous apporter la victoire », a-t-il tenu à préciser. « Soyez rassuré de mon indéfectible attachement à votre victoire. Je mettrai tout en œuvre pour vous apporter cette victoire », a par ailleurs rassuré Jean Louis Billon.

Si Henri Konan Bédié venait à être effectivement investi en tant que candidat à la présidentielle lors de la convention de son parti qui devrait se tenir le 26 juillet prochain, il est fort à parier que certains rebondissements pourraient intervenir dans le jeu politique ivoirien.

En effet, alors qu'ils avaient tous décidé de passer le témoin, la question est maintenant de savoir si l'actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, va également revenir sur sa décision de ne plus être candidat à la présidentielle. Rien n'est moins sûr, d'autant plus que le candidat déclaré de la mouvance présidentielle, le RHDP, le premier ministre d'Amadou Gon Coulibaly est en convalescence depuis plus d'un mois à Paris (France). Son état de santé qui suscite la polémique, laisse planer le doute sur sa capacité réelle à participer pleinement aux prochaines échéances électorales dans le pays. Toutefois, le statu quo persiste encore à ce niveau et les prochaines semaines situeront sur la configuration véritable de la compétition électorale d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire.