Afrique: ONU/Racisme - Les hauts cadres d'origine africaine dénoncent la passivité des Nations unies

Quelle est la responsabilité des Nations unies dans la lutte contre le racisme? Les personnalités africaines oeuvrant au sein des Nations unies s'interrogent sur l'implication de l'ONU pour enrayer le fléau, de manière concrète. Un débat historique s'est installé au Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse.

Sur convocation du groupe africain, un débat s'est ouvert au sein des Nations unies à Génève, après la mort par axphyxie de l'Afro-Américain George Floyd, étouffé délibérément par le genou d'un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, aux Etats-Unis. Dans leur projet de résolution, le groupe africain pointe " les pratiques raciales disciminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les Africains et les personnes d'origine africaine", aux Etats-Unis et ailleurs. A l'occasion, une minute de silence a été observée pour les victimes du racisme dans le monde. Pour le groupe africain, "l'heure est venue de passer aux actes".

A la faveur d'une tribune, une vingtaine de hauts fonctionnaires des Nations unies d'origine ou d'ascendance africain, parmi lesquels le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait dénoncé la passivité de l'ONU face au fléau du "racisme généralisé et systémique", revenant sur le supplice de George Floyd : "Cou sous le genou et le poids de l'Histoire. Doux géant, s'agrippant à la vie, désespérément. Besoin vital de respirer, sans entrave, jusqu'à son dernier souffle". Ils ont rappelé des siècles de traumatismes et de souffrances intergénérationnelles qui ont résulté de l'injustice raciale, en particulier contre les personnes d'ascendance africaine.

Puis ils ont invité l'ONU à œuvrer résolument pour éliminer "les tâches du racisme sur l'humanité" comme ce fut le cas lors du démantèlement du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, citant cette phrase du président Nelson Mandela : " Nier aux gens leurs droits humains, c'est remettre en cause leur humanité même". Pour le groupe africain, une simple condamnation des expressions et des actes de racisme ne suffit pas, "il faut passer aux actes" . Le groupe a aussi rappelé cette phrase pleine de sagesse de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, fervent défenseur de l'égalité des races : " La libération des Noirs est une condition indispensable à la libération des Blancs. Personne ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres".