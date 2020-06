Ile Maurice: Premier grand concert avec public organisé après le déconfinement

communiqué de presse

Le premier grand concert avec public, organisé après le déconfinement par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en collaboration avec d'autres parties prenantes, s'est tenu hier au Bagatelle Mall à Moka.

Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de la musique, célébrée le 21 juin chaque année. Les artistes qui se sont produits sur scène comprenaient Warren Permal ; Big Frankii ; La Nikita ; Marco Rebet & Msy ; Madii Madii ; Drishnee ; Tey ; et Alain Ramanisum.

Présent à cette occasion, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, a fait ressortir que ce concert avait pour but de donner aux jeunes artistes la possibilité de faire montre de leurs talents et assuré que son ministère est toujours déterminé à soutenir la jeunesse mauricienne.

En outre, M. Toussaint est revenu sur la deuxième édition de Zenes Montre To Talan qui a pour objectif d'offrir aux jeunes âgés de 12 à 35 ans l'opportunité de révéler au grand public leurs aptitudes dans les domaines sportif, créatif et artistique. Ils pourront ainsi démontrer leurs compétences dans des domaines variés comme le chant, la musique et la danse, la comédie et le mime, les sports et les arts plastiques.

Ceux qui sont intéressés ont jusqu'au 15 juillet 2020 pour s'inscrire et peuvent consulter la page Facebook du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour plus de détails.