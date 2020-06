Cameroun: Victor Fotso - La nation reconnaissante !

Le défunt maire de Pete Bandjoun a été fait Commandeur dans l'ordre du Mérite agricole samedi dernier, par Jean Nkuete, Sg du Comité central du Rdpc, au nom du chef de l'Etat.

Commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Cette décoration, Jean Nkueté l'a remise au nom du chef de l'Etat, à titre posthume au défunt patriarche Victor Fotso. C'était le samedi 20 juin 2020 lors de la cérémonie d'inhumation de l'ancien maire de Pete Bandjoun. Une distinction qui vient s'ajouter à celles de grand commandeur du mérite camerounais, grand commandeur de l'ordre national de la valeur et bien d'autres distinctions nationales et internationales récoltés de son vivant par celui qui est aussi appelé par son nom de notabilité « Fô Niap Gouong ». En sa qualité de représentant personnel du chef de l'Etat, Jean Nkueté a aussi déposé la gerbe du couple présidentiel au chevet de cet illustre capitaine d'industries. Les nombreuses autres gerbes visibles, dénotaient de la célébrité nationale et internationale de Victor Fotso.

Dans le respect des mesures barrières et avec tous les honneurs militaires de la République, un ultime hommage a été rendu à Victor Fotso par des membres du gouvernement, des acteurs politiques, principalement ceux du Rdpc, des hommes d'affaires, des représentants des chancelleries, les maires et de nombreuses autres personnalités. L'oraison religieuse menée par un collège d'évêques composé de Messeigneurs Abraham Komé, Joseph Atanga, Dieudonné Watio et Emmanuel Dassi Youfang, invitait dans l'homélie du jour, le peuple des rachetés à copier l'exemple d'ardeur au travail, de générosité, de partage, d'abnégation et toutes les valeurs positives du patriarche de Bandjoun.

Le président Paul Biya, dans sa lettre de condoléances lue par le préfet du Koung-khi, Donnacien UM, rappelle que Victor Fotso était une référence dans le monde des affaires dont la réputation avait dépassé les frontières nationales. Parti de rien, « l'industriel Victor Fotso aura bâti par la force de son travail et son abnégation, un impressionnant ensemble d'entreprises diversifiées et florissantes ». Ce capitaine d'industries, en sa qualité de maire, a bâti Bandjoun. Comme président de l'antenne Ouest de l'association des Communes et villes unies du Cameroun (Cvuc), il a institutionnalisé le déroulement du Salon des communes du Cameroun (Saco) qui a une cagnotte de 1,3 milliards. Sous sa houlette, le schéma directeur du tourisme de l'Ouest a été réalisé et un financement de 6 milliards de FCFA, appui du Feicom, décroché pour la construction sur un terrain de 5000 m² acquis à Bafoussam, d'un hôtel de classe internationale pour les maires de l'Ouest.

Soutien indéfectible du pouvoir et fervent militant du Rdpc dès ses premières heures, Victor Fotso, a été présenté lors des allocutions, par sa famille et ses camarades politiques, comme « un monument, un visionnaire et un bâtisseur d'innombrables œuvres multidimensionnelles, diversifiées et emblématiques qu'il faudra préserver et pérenniser. Le messie de la commune de Bandjoun et de sa famille ». Avant l'ultime hommage et requiem, un tour de ville a été effectué avec des escales dans certains ouvrages qu'il a réalisés à l'instar du stade municipal Fotso Victor de Bandjoun, la mairie, la place des fêtes, la paroisse Christ Roi de Bandjoun. Il repose désormais pour l'éternité au caveau familial de la famille Fotso qu'il a façonné.