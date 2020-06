Cameroun: Routes de l'Ouest - Plusieurs chantiers routiers finalisés

Le Minhdu, Célestine Ketcha Courtès a inspecté jeudi et vendredi derniers, les chantiers de la CAN et d'autres ouvrages réalisés dans les villes de Bandjoun, Bafoussam, Mbouda et Dschang.

C'est un linéaire de 2,5 km entièrement bitumé qui assure la liaison entre le centre-ville de Bandjoun et le stade municipal Fotso Victor. Cet ouvrage s'étend au pourtour de ce stade avec 177 parkings et des voies secondaires de sortie du stade. Une économie de 158 millions de F a été fite après la réalisation totale de cet ouvrage budgétisé à 2,4 milliards de F environ. Une somme qui va servir aux travaux de réhabilitation de la route Avenue Fotso Victor-Boulevard Paul Biya jusqu'à la mairie de Bandjoun. C'est Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui fait cette annonce. Toutefois, elle déplore la lenteur dans la réalisation des travaux d'aménagement de la route allant du carrefour Tobe (Badjoun) au stade de Kouekong. Une route qui permet de rallier le stade omnisports sans transiter par le centre-ville de Bafoussam. C'était jeudi dernier à l'entame de la mission de 48 heures consacrée à l'inspection des chantiers de la CAN et de certains chantiers en cours dans les villes de Bandjoun, Bafoussam, Mbouda et Dschang.

A Bafoussam, Célestine Ketcha Courtès constate que l'achèvement progressif de ces chantiers change totalement la physionomie de la ville. C'est le cas des chantiers C2D qui facilitent la circulation, offrent des voies secondaires qui désengorgent la ville. Le tronçon carrefour Tamba-Carrefour Tpo est aussi bouclé. Il facilite la liaison entre l'entrée de l'aéroport relooké et la nationale N°6 qui rallie les villes de Dschang, Mbouda et Bamenda. Au stade omnisports de Bafoussam, les travaux d'aménagement extérieurs sont finalisés et réceptionnés. Les 100 logements sociaux de Kouekong sont aussi achevés. L'entreprise s'attèle actuellement à finaliser les dernières couches de peinture sur les ouvrages annexes tels que le complexe scolaire, le centre de santé, les services de sécurité et les services commerciaux.

A Dschang, un linéaire de 3,9 km a été réhabilité et facilite l'accès au centre climatique ainsi qu'au Cenajes. Ces travaux achevés et provisoirement réceptionnés depuis le 26 mai dernier permettent aussi de desservir le centre-ville, la place des fêtes et plusieurs autres services publics de cette ville universitaire. A Mbouda, si les parkings du stade municipal sont achevés, les travaux de réhabilitation des voies d'accès traînent encore.

Le Minhdu a donné des recommandations pour l'achèvement rapide de ces chantiers, tout en confiant de nouveaux chantiers routiers aux entreprises déjà installées, afin d'agrandir les routes aménagées à Bafoussam.