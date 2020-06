Sénégal: Affaire faux monnayage - Thione Seck condamné à 8 mois ferme

La Cour d'appel de Dakar a rendu son verdict ce lundi 22 juin dans l'affaire de faux monnayage dans laquelle Thione Seck est impliqué.

Le chanteur et ses acolytes ont été relaxés pour les délits de blanchiment de capitaux et de tentative d'escroquerie. En revanche, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de tentative de mise en circulation, de détention et de réception de signes monétaires falsifiés. Pour la peine, les prévenus sont condamnés à 8 mois ferme pour association de malfaiteurs. Pour l'autre délit, Thione a écopé de 3 ans dont 8 mois ferme avec une amende de 5 millions F CFA et une interdiction de toute activité bancaire pour une durée d'un an.

A rappeler que Thione Seck a déjà purgé la peine pour avoir fait 8 mois de détention préventive. La Cour a aussi ordonné la restitution des 32 millions F Cfa saisis chez le chanteur. Les juges ont également demandé la confiscation de tous les objets en rapport avec la commission des faits. Quant à Alaye Djité, il est condamné à 5 ans ferme assorti d'un mandat d'arrêt et d'une interdiction de séjour au Sénégal, pour 10 ans. Il doit payer une amende de 1 milliard 588 millions F Cfa.