Cote d'Ivoire: Botro - Des kits d'hygiène pour tous les établissements scolaires du département

Les trois lycées publics (Botro, Diabo et Languibonou) et 53 écoles primaires du département de Botro ont reçu, la semaine dernière, des kits d'hygiène composés, entre autres, de dispositifs de lavage des mains, de gel hydro-alcoolique, de savon liquide et de masques de protection.

Le matériel, offert par l'association Diabo ville émergente, a été remis aux bénéficiaires lors d'une cérémonie organisée à l'Epp Municipalité de Diabo, en présence des autorités administratives de la ville.

Rebecca Yao, présidente de l'association Diabo ville émergente, cheville ouvrière de l'événement, a relevé que l'initiative est une réponse à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle a fait savoir que cette action est menée en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

L'enjeu, selon la déléguée communale du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de Diabo, est de permettre aux enfants d'aller à l'école sans crainte du Covid-19. « Ce don vient rassurer les enseignants et les parents sur l'implication des cadres du département dans la lutte contre la maladie à coronavirus dans les établissements scolaires de Botro, Diabo et Languibonou », a indiqué Rebecca Yao. Elle a également appelé les populations au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités gouvernementales pour juguler la propagation du virus.

Le sous-préfet de Diabo, Guillaume Yapi, qui a réceptionné le don avant de le remettre à Appolinaire Soro, Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Diabo, s'est dit heureux de l'initiative de l'Association Diabo ville émergente. Il a noté que ce geste va contribuer à briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans les écoles du département de Botro.

Appolinaire Soro a salué l'acte de haute portée sanitaire et sociale de Rebecca Yao. Il a promis une redistribution efficiente des kits d'hygiène aux différents bénéficiaires et d'en faire bon usage.