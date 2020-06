Togo: La Dynamique Kpodzro s'étonne du silence de HAPLUCIA et du Procureur de la République

communiqué de presse

Le scandale de détournement des 500 milliard de F CFA par la famille ADJAKLY et ses complices est très loin de connaitre sa fin. Après les interpellations de la société civile, de Mme Brigitte Adjamagbo, et de Nicodème Habia, c'est au tour de la Dynamique Monseigneur Kpodzro de demander des comptes aux institutions et personnes concernées dans cette affaire. Lisez plutôt le communiqué de cette dynamique ...

Dans sa parution numéro 877 du 09 juin 2020, le journal d'investigation « L'Alternative », a ouvert un dossier révélant que l'ex directeur délégué de la société Terim Consult SARLU (TCS) est complice d'un délit d'initié ayant favorisé depuis 2014, un détournement de fonds publics évalué à environ 500 milliards de francs CFA.

Chargée par le gouvernement togolais de passer chaque trimestre des appels d'offres en vue de fournir le pays en produits pétroliers, très vite, la TCS s'est arrangée pour n'avoir qu'un seul fournisseur : VITOL. Celui-ci, ne souffrant d'aucune concurrence, livre le carburant à des prix fixés à sa convenance et ne tenant pas compte de la fluctuation des prix des produits pétroliers sur le marché international.

Cette situation a été rendue possible, non seulement à cause du manque de concurrents dans la procédure d'appel d'offres, mais aussi et surtout, grâce à la complicité de la TCS qui avait la bénédiction de l'ex coordinateur du Comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers (CSFPPP), qui est le fondateur du TCS et le père de son ex directeur délégué.

Finalement au Togo, les prix à la pompe ne dépendent plus des fluctuations des prix du marché international, mais exclusivement des accords entre trois structures comparses qui sont de fait juges et parties, décidant à la fois du prix d'achat du carburant livré en gros et du prix de vente à la pompe au Togo.

Cette pratique scandaleuse a entrainé depuis 2014, un manque à gagner au Trésor public togolais, estimé à environ 500 milliards et engloutis dans les comptes bancaires privés du coordinateur du CSFPPP et ses complices.

Face à la gravité des faits dénoncés, curieusement la DMK n'observe aucune réaction des autorités concernées, deux semaines après la publication de ce dossier abondamment relayée par les réseaux sociaux ; démontrant des agissements indélicats privant le Togo de plusieurs milliards de francs CFA qui auraient pu servir à la construction de centaines de kilomètres de routes, des milliers de bâtiments scolaires, des dizaines d'hôpitaux de haut standing, infrastructures à même d'améliorer le quotidien des Togolais.

La DMK s'étonne du silence assourdissant de la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), et surtout celui du Procureur de la République prompt à se saisir des dossiers surtout politiques contre les opposants.

La DMK soutient les organisations de consommateurs et de la société civile qui exigent que des dispositions soient prises dans les meilleurs délais pour éclairer le Peuple togolais sur cet énième détournement de fonds publics, afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur.

La DMK s'étonne qu'alors qu'on ne semble pas du tout s'émouvoir du détournement d'environ 500 milliards de francs CFA de nos ressources publiques, on s'empresse d'initier des emprunts sur les marchés internationaux qui sont des dettes que les Togolais devront payer.

L'état actuel de détresse économique du Togo avec une indicible misère sociale amène la DMK à exiger avec insistance du pouvoir que toutes les mesures soient prises afin que les fonds détournés soient récupérés et investis dans la satisfaction des besoins sociaux de base des Togolais.

TOGO DEBOUT, LUTTONS SANS DEFAILLANCE !