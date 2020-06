Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong visite le site médical riposte COVID-19

Libreville, le 20 juin 2020 - Le responsable adjoint de la commission technique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, et la présidente du comité scientifique, Pr. Marielle Bouyou Akotet ont effectué ce jour une visite du site médical riposte Covid-19, situé au stade de l'amitié d'Angondjé.

Cet établissement sanitaire, composé d'un hôpital de campagne et d'un centre de traitement ambulatoire, a vu le jour grâce à la volonté des plus hautes autorités de notre pays d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et d'augmenter la capacité litière dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.

Le site médical riposte Covid-19 a une capacité litière de 217 lits dont 14 chambres pour la réanimation, une radiologie mobile et un service laboratoire. Plus de 200 techniciens composés de médecins, psychologues, biologistes, infirmiers, biomédicaux, techniciens d'hygiène et de personnel administratif ont été mobilisés pour le fonctionnement optimal de cette structure.

Outre la visite des locaux de ce nouvel hôpital, le responsable adjoint de la commission technique et la présidente du comité scientifique ont échangé au cours d'une réunion avec l'ensemble du personnel affecté au site médical riposte Covid-19. Le Dr Guy Patrick Obiang Ndong et le Pr Marielle Bouyou Akotet ont invité le personnel à inscrire ce site dans une exigence qualité et professionnalisme avant d'appeler les uns et les autres à l'esprit humanitaire et au patriotisme