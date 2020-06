Gabon: Bientôt la reprise des activités commerciales et touristiques

Libreville, le 19 juin 2020 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a dirigé ce jour une séance de travail sur la question de la reprise des activités commerciales et touristiques dans notre pays.

Les ministres du Commerce, M. Hugues Mbadinga Madiya, du Travail, Mme Madeleine Berre, et de la Santé, Dr. Max Limoukou, le responsable adjoint de la Commission technique, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, la présidente et le viceprésident du Comité scientifique, respectivement les professeurs Marielle Bouyou Akotet et Edgard Ngoungou prenaient part à cette réunion stratégique.

« Des guides sectoriels, qui sont en fait des normes sanitaires, ont été élaborés et présentés aux membres du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Ces normes vont être publiées dans les tout prochains jours. Il va être fait obligation aux acteurs économiques de s'en imprégner et de s'adapter. Une fois cette étape faite, nous allons procéder à la délivrance d'autorisation spéciale d'ouverture », a indiqué le ministre du Commerce.

La question du contrôle étant un enjeu important, le Comité scientifique a recommandé la mise en place d'une commission suivi-évaluation chargée de délivrer ces autorisations sur des critères qui permettent de garantir la sécurité sanitaire des employés et des clients.