Cote d'Ivoire: Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant - Les acteurs de dépense formés à la gestion du budget-programme

Les responsables des structures en charge des dépenses du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe) ont pris part, jeudi et vendredi, à une session de formation à la gestion du budget-programme. Le directeur de cabinet du Mffe, Assane Thiam a, à l'ouverture de l'atelier, indiqué qu'il a pour objectif de renforcer les capacités des participants pour une gestion efficiente et professionnelle des fonds alloués au ministère.

Le premier responsable de la fonction financière du Mffe, Arthur Tahyé, a fait savoir qu'il s'agit d'un nouveau mode de gestion. Il y a donc lieu que tous les agents financiers se l'approprient.

« Après cette formation, il faudrait que chaque directeur soit capable d'exécuter son budget convenablement conformément aux attentes de la ministre Ramata Ly-Bakayoko», a-t-il souligné.

Le budget-programme, au dire du formateur Sanogo Mamadou, est un nouveau mode de gestion qui s'appuie sur les résultats, contrairement au budget de moyens qui se préoccupait des fonds mis à disposition et de ce qui a été dépensé, sans tenir compte des résultats à atteindre. « Dans cette nouvelle démarche, c'est le résultat de la gestion des deniers publics qui est privilégié.

Le budget-programme prend en compte les besoins de la population et ceux de l'administration. Ce qui est financé désormais, ce sont les activités menées au profit de la population », a-t-il expliqué.

Les activités du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'articulent autour de quatre programmes, à savoir l'administration générale, la promotion de la femme et du genre, la promotion et la consolidation de la famille, ainsi que la protection des enfants et adolescents vulnérables.