Cote d'Ivoire: Rhdp - Adama Bictogo inaugure le nouveau siège du parti à Bouaké

Adama Bictogo, directeur exécutif du Rhdp (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix), a procédé, vendredi dernier, à Bouaké, à l'inauguration du nouveau siège du parti des Houpouétistes, en présence des trois coordonnateurs du Rhdp de la région de Gbêkê 1, 2 et 3, les ministres, Amadou Koné, Jean Claude Kouassi et Sidi Touré.

Les militants venus de partout se sont mobilisés comme un seul homme pour être témoins de cet évènement sans précédent.

Ce siège qui est un don du ministre Amadou Koné au Rhdp fait la fierté des militants de cette région. C'est pourquoi en prenant la parole, le directeur exécutif du Rhdp, avec la verve qu'on lui connaît, n'a pas caché toute son admiration pour le donateur et son engagement à faire en sorte pour que le parti des Houphouétistes ait un véritable ancrage dans la région de Gbêkê.

« Merci pour ce joyau que vous nous offrez. C'est la preuve que votre engagement pour le Rhdp est sans limite », a-t-il souligné.

Pour le parrain de cette cérémonie, plus qu'une simple inauguration avec tout le folklore qu'il y a autour, il faut y voir la victoire du candidat du Rhdp, Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre. « Il y a des signes annonciateurs qui ne trompent pas. Au-delà de cette inauguration, nous voyons la victoire éclatante de notre champion », a-t-il affirmé.

Par conséquent, il a invité les militantes et militants à rester plus que jamais mobilisés autour de leurs leaders de la région afin que le Rhdp s'impose de façon naturelle comme le parti leader à Bouaké et dans les autres localités.

A quelques jours de la fin officielle de l'enrôlement sur la liste électorale, Adama Bictogo a tenu à sonner la mobilisation pour une inscription massive, notamment des nouveaux majeurs du Rhdp. « C'est en étant sur la liste électorale que vous pourrez faire gagner votre candidat », a-t-il prévenu.

Justifiant son geste, Amadou Koné dira qu'il se mesure à l'œuvre de construction que le Président de la République, Alassane Ouattara, impose à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est à sa tête. Il s'agit aussi, à travers cet édifice, de renforcer l'implantation du parti à Bouaké et dans toute la région.

L'édifice offert est un duplex réalisé sur une superficie d'environ mille mètres carrés. C'est un véritable joyau qui est composé de plusieurs bâtiments à l'intérieur, tout équipé en matériel mobilier et informatique pour permettre aux militants de travailler afin de faire avancer le parti.