Cote d'Ivoire: Hommage à Yed Esaïe Angoran - Un immortel à jamais

L'Eglise méthodiste unie de Côte d'Ivoire a rendu hommage, vendredi soir, à l'ancien ministre d'Houphouët Boigny, Yed Esaïe Angoran , décédé le 13 juin dernier des suites d'un malaise cardiaque à 73 ans.

Son inhumation se fera dans la stricte intimité familiale. Le jour et l'heure n'ont pas été indiqués dans le communiqué. Cependant, la cérémonie d'hommage retransmise en ligne a eu lieu au domicile familial à Cocody Riviéra 3 Sideci.

Le témoignage le plus parlant et émouvant a été celui de sa fille, Alix Angoran, étudiante au Canada. Dans une vidéo déroutante en pareille circonstance, elle a parlé de son père en souriant. « Il aimait la vidéo, et je suis en train de faire une vidéo, cela va le faire sourire là- haut ».

Elle a surtout souligné que ce qui était important pour son père, un grand intellectuel, ami de Dieu : c'était la connaissance. Ce qu'on apprend. « Tout ce qui est autour, le matériel, n'est pas le plus important.

Ce sont les humains, le travail. Il faut tout faire pour Dieu. Cette vision change totalement la manière de voir les choses. Quelles que soient les actions que je pose, je sais que Dieu est présent, il me regarde », a-t-il témoigné.

Elle a achevé son témoignage en disant en anglais à son défunt père dont elle a également vanté l'humilité : « je t'aime, c'est un honneur pour moi d'être ta fille ».

Elle était certes souriante, mais sa sérénité a été trahie par une larme dans le coin de l'œil droit qu'elle a dû essuyer.

Ce témoignage d'Alix Angoran a fait dire au Révérend Didier Kokobe Becken, pasteur du temple les Béatitudes au Plateau, où l'ancien ministre Yed Esaïe priait, que ce dernier a prêché l'évangile holistique par son engagement social.

Au niveau de l'Etat de Côte d'Ivoire, il a occupé de hautes fonctions : ministre des mines et de l'énergie, chargé de l'industrie et des postes et télécommunications sous Félix Houphouët-Boigny. Ancien directeur des recherches minières à la société pour le développement minier de Côte d'Ivoire (Sodemi).

Il a été Inspecteur général d'Etat et président du Conseil d'administration de la Rti. Yed Esaïe Angoran a aussi été le rapporteur général du Forum pour la Réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire après le coup d'Etat de 1999.

Après avoir quitté ses fonctions au niveau étatique, l'ancien ministre d'Houphouët a servi la Conférence annuelle de l'Eglise méthodiste unie de Côte d'Ivoire, et la dénomination mondiale en occupant de nombreuses fonctions.

Il était Pca de l'Université méthodiste, et le directeur exécutif du hub régional pour l'Afrique de l'Ouest et les régions francophones de l'Agence de l'enseignement supérieur et des ministères dans les domaines du leadership, de l'éducation et du développement.

Bâtisseur d'églises

En plus de ses contributions à la connexion mondiale, Yed Esaïe a été très actif dans le développement de l'église locale. Le président des laïcs du district de Sikensi a fait savoir que son soutien financier et ses compétences interpersonnelles ont contribué à la création du district de Sikensi en octobre 2017.

Il a par ailleurs contribué financièrement à la construction des 40 églises locales et des sept presbytères du district ecclésiastique de Sikensi ; et offert un nouveau presbytère entièrement équipé à l'église méthodiste unie de Bakanou B dans son village.

Pour le Bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Eglise méthodiste unie, dont il était le conseiller principal, le Seigneur a puissamment utilisé cet homme. C'est selon lui une invitation à aller de l'avant, à continuer l'œuvre qu'il a laissée.

Profitant de l'occasion, le Bishop a rendu grâce à Dieu, lui qui, par l'action du Saint-Esprit, a permis à son serviteur de maîtriser la technique, et d'être doté de valeurs humaines. Veuve Yed Esaïe Angoran est mère de cinq enfants, et présidente des laïcs du temple les Béatitudes du Plateau.