Cameroun: Fête de la musique - The Show Must Go On!

Malgré les difficultés posées par la pandémie de Covid-19, les musiciens du monde entier ont choisi de célébrer leur secteur à travers concerts et autres représentations.

S'il y a bien une chose que le Coronavirus n'a pas retiré aux artistes, c'est leur désir de créer des œuvres de l'esprit et de les partager avec leur public. Dans de nombreux pays, les salles de spectacles sont encore fermées, quand d'autres ouvrent timidement leurs portes, mais hier, 21 juin, dans la sobriété comme dans la ferveur, la musique a eu droit à son heure de gloire. Plutôt à 24 heures sonnées de décibels endiablés et passionnés. Sur le plan national, plusieurs rendez-vous ont donné lieu aux retrouvailles entre chanteurs, instrumentistes et leurs spectateurs. En ligne ou en live, ils ont reçu de la joie de vivre. Le ministère des Arts et de la Culture était le premier à « chauffer la scène ». A la faveur d'un show organisé hier au Centre culturel camerounais à Yaoundé. Sous le thème : « Vivre, aimer et se plonger dans la musique pour la consolidation de l'unité et de l'intégration nationales », cette célébration conviée par le Minac a réuni des artistes tels que Isnebo, Govinal, Takam II, Jean Pierre Essome, parmi d'autres stars de la chanson, aux côtés desquelles on retrouvait également des groupes traditionnels, l'orchestre national et de jeunes artistes.

Cette journée exceptionnelle pour les artistes musiciens, tous les métiers autour, et les mélomanes, procure le prétexte rêvé pour rendre hommage au Grand Manu, la légende du saxo disparue le 24 mars dernier. « L'Afrique fête la musique en mémoire de Manu Dibango », c'est un grand concert organisé par TV5Monde, Africa Radio et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Diffusé sur la chaîne internationale les 20 et 21 juin, et présenté par Robert Brazza, ce programme a mis en commun Ray Lema, Angélique Kidjo, Ismaël Lo, Coumba Gawlo, Mariama Ramos, Alpha Blondy, Oumou Sangaré, Lokua Kanza, Magic System, Cheik Tidiane Seck, Jacob Desvarieux et bien d'autres. La consigne était claire pour chacun des artistes : piocher dans son répertoire une chanson pour saluer le souvenir de Papy Groove.

La fête, c'était aussi sur Internet. D'ailleurs ce canal grandement sollicité depuis la survenue de la pandémie de Covid-19 par les artistes du monde entier, et ceci quel que soit le secteur, a une fois de plus été largement exploité hier. En capitaine d'équipe, l'icône du bikutsi, K-Tino, a rassemblé des pontes de ce rythme au cours d'un spectacle baptisé le « e-live des vétérans ». Pendant trois heures sur Facebook Live, Messi Ambroise, Ange Ebogo Emerent, Betti Joseph, Ama Pierrot, Gibraltar Drakus, Atebass, David Baliaba, Ledoux Marcellin, Racine Sagath, Abanda Kiss Kiss, ont accompagné Mama K-Tino dans cette aventure visant à célébrer la musique. Et ce n'est là qu'une infime part de rendez-vous d'ici et d'ailleurs, qui ont parsemé ce 21 juin 2020, jour dédié à la fête de la musique.