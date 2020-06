Cameroun: Situation COVID-19 - 282 nouveaux cas confirmés

Ces données sur la situation épidémiologique ont été présentées hier au cours du briefing journalier.

Hier, le Cameroun a enregistré 282 nouveaux cas confirmés de coronavirus, pour un cumul de 11 892, huit nouvelle guérisons portant ainsi le nombre de malades guéris à 7 710 et deux décès pour un total de 303. Ces chiffres ont été présentés par le Dr Fanne Mahamat, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique hier au cours du briefing journalier. Le Dr Fanne Mahamat s'est particulièrement appesantie sur les stratégies de lutte adoptées par le ministère de la Santé publique pour limiter la propagation du virus. Notamment la communication de proximité, la sensibilisation dans les lieux de rassemblement et la diffusion des spots audiovisuel avec la participation des radios communautaires.

Des stratégies qui ont permis de sensibiliser plus de 16 900 000 personnes. Dans cette lutte, les personnes vivant dans les zones reculées et les personnes dites vulnérables n'ont pas été oubliées. « Nos stratégies, qui se veulent globalisantes, ont évolué et prennent en compte les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les enfants, les personnes dites vulnérables. Même les zones les plus reculées ont également fait l'objet de la sensibilisation sur la nécessité de respecter les mesures barrières », a-t-elle développé.

« On peut dire avec satisfaction que les efforts de les hommes et femmes, acteurs de la communication (professionnels de médias, leaders communautaires, mobilisateurs sociaux, agents de Santé communautaire) ne sont pas vains. Notre sensibilisation qui se veut offensive et dynamique, nous amène à constater que le nombre de personnes désireuses de connaître leur statut devient de plus en plus croissante », s'est réjoui le directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Elle a également ajouté que « les administrations tant du secteur public que privé, sont de plus en plus portées vers le renforcement des capacités de leurs personnels sur la maladie, ainsi que l'acquisition des équipements de protection individuelle et collective ». En invitant les populations à s'engager davantage dans la lutte contre le Covid-19 en communauté, elle a souligné que, la prévention reste la seule arme capable pour ralentir la transmission de la maladie.