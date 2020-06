Cameroun: Port obligatoire du masque - La Gendarmerie en campagne de sensibilisation

L'opération menée vendredi dernier par les patrouilles conjointes du Groupement de la gendarmerie territoriale a ciblé les quartiers Olezoa, Messamendongo et Mballa 2.

Axe Olezoa-Poste centrale. Ce vendredi, les véhicules avancent à pas de tortue. « Il y a même quoi devant ? C'est un accident ? Depuis quand on a un tel bouchon à cet endroit ? », se plaint un automobiliste. Les klaxons et les lamentations des autres conducteurs n'arrangent guère la situation, sous ce soleil de plomb. Une trentaine de minutes sur place et on tombe devant plusieurs gendarmes. Certains véhicules personnels comme de transport en commun passent sans être iniquités, après être scrutés. Mais un taxi n'a pas cette chance. D'un geste appuyé, un gendarme somme le véhicule de s'arrêter. Les pièces personnelles du chauffeur et les papiers du véhicule ne sont pas sollicités. C'est un de ses passagers qui est en « infraction ». « Madame où est votre masque ? », demande l'homme en tenue. En face, la réponse n'est pas audible. Mais l'embarras est visible à distance. Avant de reprendre la route, cette dernière est invitée à se procurer un masque et de l'arborer sur le champ. Sans discuter, cette dernière se dirige vers le vendeur de cache-nez posté sur les lieux à dessein. « Depuis le matin, j'ai déjà vendu plus de 30 masques. Ce qui n'était pas le cas avant », explique-t-il.

Selon le chef d'escadron Gweha Baudouin, commandant de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé III, par ailleurs coordonnateur de cette opération, les patrouilles conjointes du groupement de la gendarmerie territoriale sont sur le terrain pour sensibiliser et non pour sanctionner. Il est question d'amener les Camerounais qui continuent de s'exposer et d'exposer les autres au Covid-19, à se ressaisir. D'après lui, les populations ont relâché dans l'observance des mesures de lutte contre le coronavirus. C'est pour cette raison que la gendarmerie nationale a décidé d'apporter sa contribution à la lutte que mène l'Etat contre cette pandémie. « Nous voulons participer à la limitation du nombre de personnes infectées au pays. Donc, cette opération va se poursuivre jusqu'à ce que l'on constate que la majorité des citoyens portent un masque », promet le chef d'escadron.

Dans la même journée, l'équipe d'une cinquantaine d'hommes s'est déployée à Messamendongo et à Mballa II. Au terme de cette première sortie, le coordonnateur indique que plus de 2500 personnes ont été sensibilisées et 920 masques achetés. D'autre part, il ajoute que conducteurs et passagers de 750 véhicules de transport, 50 motocyclettes et plus de 850 piétons ont été sensibilisés sur l'importance du port du masque et du respect des autres mesures barrières. A en croire notre source, c'est ainsi qu'ils opéreront dans la ville de Yaoundé. Sans tambours ni trompettes, ils vont multiplier les descentes dans divers quartiers de la capitale jusqu'à ce que l'objectif recherché soit atteint : la réduction du nombre de contaminés par le coronavirus.