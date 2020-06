Congo-Kinshasa: V.Club-Election - Le conseil suprême arrête les critères d'éligibilité des candidats

La démission du général Gabriel Amisi à la coordination de V.Club ayant été officiellement actée par le Comité suprême du club, sa succession est ouverte, et déjà les critères d'éligibilité des candidats à différents postes sont spécifiés par cet organe des sages de l'équipe.

Le conseil suprême de l'AS V.Club a confirmé le départ effectif du général Gabriel Amisi, alias « Tango Four », de la coordination du club. Membre de cet organe des sages du club, Sabin Mashini l'a annoncé le samedi 20 juin à l'issue de la réunion du conseil suprême. Lors de cette rencontre, le conseil a arrêté les principaux critères que les prochains candidats à différents postes au sein de la coordination doivent remplir pour les élections prévues pour le 25 juin.

Aussi faut-il être «Vclubien », jouir d'une probité morale irreprochable, avoir un programme chiffré à court, moyen et long terme et qui réponde aux exigences du football moderne et disposer d'un deposit bancaire conséquent afin de pallier les besoins financiers pressants du club. Les élections générales au sein du club sont normalement prévues pour le 25 juin, incluses dans l'assemblée générale ordinaire d'évaluation de la saison. Mais ses assises seront précédées d'une mini-assemblée visant à toutes les tendances du club d'harmoniser les vues et aplanir certains différends.

Notons que V.Club a fait face, depuis quelque temps, à un vent de départ de ses joueurs vers le Maghreb. La situation est déstabilisante pour le club vert et noir de Kinshasa aussi bien sur le plan de son effectif et financier. Et il n'y a pas moyen de ces joueurs qui naturellement offrent leurs services au plus offrant au niveau financier. Mais, en retour V.Club, n'enregistrerait pas des rentrées financières conséquentes à l'issue de ces transferts, soufflet-on. « A V.Club, les joueurs qui ont été vendus s'appellent Ngonda et Ngoma. Les autres sont partis sans être vendus. Si on avait vendu tous ces joueurs qui sont partis, on aurait certainement recruté Ovono dans les buts et Doré en attaque. On aurait eu l'argent pour pouvoir dépenser dans le transfert », a récemment déclaré l'entraîneur principal du club, Florent Ibenge. Quant à savoir si ces départs ont été frauduleux et ont bénéficié, Florent Ibenge a répondu : « Je ne suis pas au courant, moi je me focalise sur le terrain et d'autres aspects. Je suis en retrait et je regarde sans y entrer ».

Le prochain comité attendu, le 25 juin, devra se pencher de manière particulière sur la question du renouvellement de l'effectif du club afin de le rendre à nouveau plus compétitif au niveau surtout africain. Pour rappel, deux anciens dirigeants des Dauphins Noirs de Kinshasa, notamment Eugène Diomi Ndongala et Mboyo Ilombe, alias Pelé Mongo, ont déjà manifesté leur désir de postuler à la coordination, alors que Delou Mulumba se serait positionné pour la section football du club. Ces candidats ont tous exprimé leurs intérêts pour le club en déposant leurs dossiers au comité suprême.