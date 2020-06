Congo-Brazzaville: Actions sociales - Les veuves et les orphelins bénéficient de vivres

Les veuves et les orphelins du ministère de la Défense nationale vivant à Brazzaville ont reçu, le 21 juin, des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de boîtes de tomate, d'oignons, de poissons salés, de boîtes de lait, de spaghettis et de sucre.

Organisée par la Sous-commission action civilo-militaire du ministère de la Défense nationale, cette opération de distribution de l'aide alimentaire, qui s'inscrit dans le cadre des cinquante-neuf ans de la création des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, avait pour but d'apporter son soutien à cette catégorie de personnes vulnérables de la communauté militaire.

Le Commandant de zone militaire n°9, le général de brigade Jean Baptiste Gniakolo, a rappelé au nom du commandement que cette remise se veut être inscrite dans le souvenir du parcours au cours duquel certains de leurs frères d'armes ont quitté la terre des hommes. « Cet élan de cœur ici manifesté est une manière de vous dire à vous, veuves et enfants, que nous ne les avons pas oubliés ; que parmi eux certains ont payé la tribu le plus lourd afin de protéger les institutions de la République en sacrifiant leur vie », a-t-il indiqué à l'endroit des bénéficiaires.

Notons que le 22 juin, la force publique a commémoré la journée du souvenir aux morts. A cette occasion, les ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Décentralisation ; l'administrateur maire de la ville de Brazzaville, le chef d'état-major général, le haut commandement militaire des FAC et de la police, ainsi que de nombreux militaires ont déposé des gerbes de fleurs sur la stèle aux morts située à quelques encablures du ministère de la Défense nationale.

Présentation des FAC et de la gendarmerie nationale

La loi 16/61 sur l'organisation et le recrutement des forces armées de la République et le décret 61/43 du 16 février 1961 portant création et organisation de la gendarmerie nationale constituent les bases fondamentales de l'outil de défense du Congo. Le 18 janvier 1962, le premier bataillon congolais est créé. Il comprend trois compagnies, dont deux à Brazzaville et une à Pointe-Noire. Jusque-là, le commandement de l'armée et de la gendarmerie était entre les mains d'officiers français. Le colonel Jean assurait les fonctions de chef d'état-major des forces armées, le capitaine Denis était commandant du premier bataillon, et le lieutenant Pierre Laval avait en charge la gestion de la gendarmerie nationale.

Puis ont été créées la direction des services administratifs le 26 janvier 1962, l'unité marine de Pointe-Noire, le 6 février 1963 et la première escadrille de l'armée de l'air, en février 1963. Par ailleurs, suite aux évènements politiques intervenus dans le pays en août 1963 (la révolution des 13-14-15 août 1963), le commandant David Mountsaka était nommé chef d'état-major général et commandant en chef des FAC le 14 novembre 1963, en remplacement du colonel français Jean, tandis que le commandant Félix Mouzabakani, commandant de la première compagnie se voyait confier le premier bataillon congolais en remplacement du capitaine Denis.