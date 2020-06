Sénégal: Seydou Diouf président fédération sénégalaise de handball - «Repenser la sélection masculine»

Invité du forum de l'Association nationale de la presse (ANPS) Seydou Diouf a fait le point sur l'état du handball sénégalais.

Une occasion pour le président de la fédération sénégalaise de hand de revenir la sélection féminine qui reflète depuis quelques années la vitalité de la discipline au plan international tout en admettant que la sélection masculine est quasi-inexistante et qu'il fallait la repenser.

Aussi est-il revenu sur sa candidature à la tête du FSbb, sur les enjeux et le développement du sport.

«LE MOUVEMENT SPORTIF EST TOUT AUSSI IMPACTE»

«Nous avons raison de poser le problème de la prise en compte des groupements sportifs dans l'appui que l'Etat a consenti aux plus impactés par la covid 19.

Le gouvernement a fait un focus sur les autres secteurs économiques, le secteur de la santé et tout ce qui touche les populations. L'un dans l'autre j'ai eu une discussion avec le ministre des sports. Je pense que ce qui semblait être un oubli va être bientôt corrigé.

Puisqu'à ce niveau, des dispositions sont prises pour corriger.» Nous avons dans le football professionnel beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui en train de prendre en charge le salaire des joueurs.

C'est valable pour la lutte et l'hippisme qui avait l'habitude de mettre des gains sur des cheveaux de courses. Je ne parle pas du sport amateur mais beaucoup plus du football professionnel. Il y a un impact réel.

Des ressources commencent à manquer en pandémie lorsque les entreprises sont touchées. Le premier secteur de coupe budgétaire dans une entreprise c'est le sponsoring et le marketing.

Donc forcément, les clubs n'ont plus de ressources. Mais je salue l'attitude du ministre des sports qui prend avec diligences les mesures requises. La saison de handball n'avait pas démarré avant la pandémie».

«LE HANDBALL EST RESTE EN RASE CAMPAGNE PENDANT LONGTEMPS»

«L'équipe nationale de handball est composée essentiellement d'expatriées. Mais ce sont des Sénégalaises. Je pense qu'l faut le reconnaitre que dehors de l'Angola, en Afrique, tous les pays ont dans leur équipe des expatriées.

Le handball sénégalais ne fait pas exception. Nous avons des joueurs expatriées. Dans le basket et partout. Nous avons pris le parti de le faire. Le handball est resté en rase campagne pendant longtemps.

Il n'y avait plus de formateurs, les compétitions ne se déroulaient pas réguliérement. Faire émerger une génération capable de tenir tête aux grandes nations du handball africain féminin, était compliqué.»

«IL FALLAIT AVOIR DES RESULTATS RAPIDEMENT AVEC LA SELECTION FEMININE»

«Nous avons pris le choix de dire que quel que soit l'endroit où se trouve une Sénégalaise, nous allons travailler à la faire venir. C'est ce que nous avons fait depuis 2010 en professionnalisant un peu plus l'organisation de la sélection féminine en cherchant des entraineurs de haut niveau.

Il y a eu Souleymane Dia, Cheikh Seck et aujourd'hui Fred Bougeant. Nous ne le regrettons pas. L'option de faire focus sur le handball au féminin était liée au fait que sur le continent africain, on voulait voir des résultats rapidement, avoir une vitrine de la discipline au plan international et pouvoir légitimer les moyens que nous avons demandés à l'Etat. Il fallait avoir des résultats rapidement avec la sélection féminine. Pour faire des résultats en Afrique, on s'est dits que chez les garçons c'est compliqué.

Car vous avez la Tunisie, l'Algérie qui sont sur le toit de l'Afrique depuis longtemps et sont en avance du point de vue infrastructures. Or, chez les dames, c'était possible puisqu'en dehors de l'Angola, la Tunisie était vieillissante, la RDC commençait à vieillir. On s'est dit que l'on va essayer de grappiller de la place pour le handball féminin.

Pour cela, il faut mettre des athlètes de haut niveau. L'Etat ne peut pas nous donner des moyens et dire que nous allons prendre des joueuses locales et aller se faire laminer au bout de deux journées. Cela ne fait pas sérieux.

Mais, nous sommes en train de faire en sorte que les filles qui vivent au pays aient leurs chances d'accéder en sélection. Aux championnats du monde, dans le groupe de 20 joueuses, il y a que Khady Seck et Ndiolé qui sont des locales, cadettes et U20. Elles ont un potentiel intéressant pour l'avenir»

UNE GENERATION EN PREPARATION POUR 2022 !

«Nous sommes conscients et nous sommes en train de mettre en place le centre d'entrainement pour les filles. Aujourd'hui, c'est une trentaine de filles que l'on a mis en entrainement à Thiès pour la préparation d'une génération en 2022. Nous avons les JOJ mais aussi les championnats d'Afrique dames que le Sénégal va abriter.

La formation a démarré. Les U20 filles sont qualifiées pour le HIF trophy mondial. Parmi elles, il y a des filles capables d'intégrer la sélection A qui n'est fermée. C'est des options qui ont été prises et au niveau des résultats, cela nous a donné satisfaction. L'équipe nationale masculine est quasi inexistante, c'st vrai.

Nous avons misé sur la sélection masculine entre 2010 et 2014 et les filles se plaignaient. Je rends hommage à Amath Mbodji.

L'équipe avait des professionnels comme les Ibou Diaw. En 2012, on était 4e à la Can à Rabat. En 2014, on a chuté et les filles ont commencé à progresser. Depuis lors, nous avons du mal avec les garçons. Aujourd'hui, il nous faut repenser la sélection masculine».

«JE SUIS CANDIDAT A MA PROPRE SUCCESSION»

«L'Assemblée générale était programmée au mois d'avril malheureusement, il y a l'impact de la Covid 19. Nous sommes en train de réfléchir avec le ministre des sports sur le format. Faut-il aller vers la refonte des textes du handball ou repartir avec l'ancienne formule.

Personnellement, je n'ai pas de préférence. Ce que l'on a fait comme travail va déterminer le choix des acteurs. Est-ce que je vais rempiler ?

Ce qui est important est que les acteurs vont juger mon travail. Je suis candidat à ma propre succession puisque nous avons enclenché un travail avec un chantier important. Le handball est resté longtemps sans les moyens de se développer.

Aujourd'hui, on travaille à mobiliser les ressources financières, à savoir le sponsoring. On a aujourd'hui, un contrat sponsoring avec quelques partenaires.

Ce qui n'existait pas. On a ouvert le chantier de la formation avec des centres d'entrainement national filles et garçons. Nous sommes mieux vus au plan international. Je serais candiddat pour lancer son projet. Il n'y a pas de raisons que je leur abandonne au bord de la route».

DISPONIBILITE

Le temps pour la fédération ? J'en ai et je suis en train de m'arranger avec mon agenda pour être disponible.

La Fédération fonctionne régulièrement et je suis à la tête d'une équipe engagée. C'est vrai que j'ai des obligations parlementaires mais je m'organise le mieux que je peux.»

BUDGET DU SPORT : «LA FINALISATION DU CODE DU SPORT ET LE FONDS NATIONAL»

«La question du budget alloué au sport est importante. Lorsque nous avons rencontré le président Macky Sall au Grand Théâtre et on avait décidé de porter à 1% le budget national.

Mais moi, je suis plus orienté vers l'application et la finalisation des textes portant code du sport. Avec notamment la mise en place du Fonds national pour le développement du sport.

Ce chantier est en réalité plus important. Même dans la loi de finances initiale que nous votons au mois de décembre en début d'année, après un long marathon budgétaire de deux mois, le montant alloué au sport et en affichage.

Si on prend la campagne du football, elle est hors budget initial du ministre des Sport. Si on dit que le budget du sport a 15 milliards, dans la pratique, à la fin de l'exercice budgétaire, ce montant est dépassé de très loin parce que toutes les campagnes du football, du basketball, du handball sont prises directement en charge par le ministère.

Si on pouvait se mobiliser sur le fonds national pour le développement du sport, avec des postes clairement identifiés, complétés par les apports du sponsoring et du mécénat, avec des mesures incitatives dans le code général des impôts.

Aujourd'hui, il faut réfléchir au financement du sport de façon globale mais pas seulement à l'accès sur le concours de l'Etat même si il n'atteint pas 1%.»

«LE STADIUM IBA MAR DIOP VA FAIRE L'OBJET D'UNE REHABILITATION»

«La réhabilitation du stade Iba Mar Diop est un projet qui est actuellement en cours. Il est intégré dans le cadre du projet des JOJ. Nous avons travaillé avec le COJOJ 2022 et le CNOSS.

Nous avons convenu que le stadium Iba Mar Diop va faire l'objet d'une réhabilitation. Nous sommes en attente. Le COJOJ est en partenariat avec l'Agence française de développement (Afd) et avec d'autres partenaires.»

«UN TRAVAIL EXTRAORDINAIRE ET EN TRAIN D'ETRE FAIT DANS LES REGIONS»

«Nous sommes face à quelques choses qui devrait être l'avenir de la discipline. Je voudrai rendre hommage aux acteurs dirigeants et athlètes qui sont dans les régions. Les conditions sont souvent extrêmement difficiles.

Il y a quatre ans, c'est Sokone qui jouait en finale de Coupe du Sénégal. On n'entend pas Sokone dans les autres disciplines sportives.

Il y a deux ans, c'était Tivaouane et cette année, c'est l'UGB de Saint-Louis. C'est dire qu'un travail extraordinaire et en train d'être fait dans les régions».