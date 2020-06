Sénégal: Gestion de la COVID-19 - Dr Aloyse Waly Diouf rassure sur la capacité du pays

Selon Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a rendu le tablier le 19 juin pour rejoindre l'Organisation mondiale de la Santé, le Sénégal a les capacités à faire face à cette pandémie de la Covid-19.

Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée) hier, dimanche 21 juin, Dr Aloyse Waly a également souligné que le défi d'une bonne reprise des cours en cette période de montée de la courbe de contamination et des décès n'est pas hors de portée si le protocole sanitaire est respecté.

En dépit de la situation actuelle marquée par la montée à la fois de la flèche des nouveaux cas et des décès liés à la Covid-19, le Sénégal a bel et bien les capacités de faire face à cette pandémie.

L'assurance est de l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a annoncé le 19 juin sa démission pour rejoindre l'Organisation mondiale de la Santé (Oms).

Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée) hier, dimanche 21 juin, Dr Aloyse Waly Diouf a indiqué que le Sénégal a rempli les trois critères qui permettent de mesurer la capacité d'un pays à faire face à une maladie d'une telle ampleur.

Citant entre autres, la préparation, la capacité à pouvoir détecter la maladie et la capacité de prendre en charge des malades, le désormais ex-directeur de cabinet du ministre de la Santé a rappelé au sujet du premier critère que c'est depuis le mois de janvier dernier que le Sénégal a commencé à élaborer son plan de préparation mais aussi à former ses agents sur le terrain pour faire face à cette maladie.

Poursuivant son propos toujours, Dr Aloyse Waly Diouf qui cite l'Institut Pasteur fait également remarquer au sujet du deuxième critère qu'au début de la pandémie, il n'y avait que deux pays : le Sénégal et l'Afrique du Sud qui étaient capables de faire des tests.

«Contrairement au début où, il n'y avait que Dakar pour faire les tests, aujourd'hui partout au Sénégal quand quelqu'un présente des signes, nous avons des agents valeureux capables de réaliser les tests de dépistage» a-t-il insisté avant d'ajouter au sujet du troisième critère relatif à la capacité du pays à prendre en charge ses malades.

«Au début de la maladie, on disait également que nous n'avions que douze (12) lits, aujourd'hui, on a plus de 1 800 malades qui sont pris en charge dans nos structures de santé.

Tout ceci pour dire que nous contrôlons la maladie parce que nous n'avons pas encore de malades qui soient positifs et qu'on ait à choisir qui et qui on doit hospitaliser comme on l'a vu ailleurs.

Ensuite, l'autre élément est que nous avons fait trois mois de gestion de la maladie là ou des pays au bout de deux mois sont dans des situations catastrophiques».

Par ailleurs, se prononçant sur la controverse provoquée par l'annonce de sa démission de son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale en cette période marquée par la montée de la courbe de la contagion et des décès liés à la Covid-19, un départ perçu par beaucoup comme un «abandon du navire en pleine tempête», Aloyse Waly Diouf a renseigné qu'il a préféré repousser son départ du fait de la pandémie jusqu'à la fin de ce mois alors qu'il devait partir plus tôt.

«Depuis le mois de mars, ma candidature a été soutenue par le ministère de la Santé. L'Oms m'a informé que ma candidature a été retenue.

Le 9 avril, j'ai reçu la notification officielle du recrutement. Dès que j'ai reçu le mail, j'ai envoyé à l'Oms un autre mail en leur disant que compte tenu des responsabilités que j'avais au ministère de la Santé et le rôle que je jouais dans le dispositif, que ma prise de service soit différée".

RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE POUR EVITER LA CONTAMINATION DANS L'ENCEINTE DE L'ECOLE

Abordant la question relative à la reprise prévue des cours pour les élèves en classe d'examen le 25 juin prochain, Dr Aloyse Diouf a rassuré qu'il n'y a rien à craindre si le protocole sanitaire mis à la disposition des autorités éducatives est bien suivi.

Il s'agit entre autres du respect du nombre de 20 élèves maximum par classe, le port obligatoire du masque, la disponibilité du gel et de thermoflash et le respect de la distanciation physique par tout le monde.

Par ailleurs, rappelant que 80% des personnes actives testées positives à la Covid19 n'ont pas été contaminées dans leur lieu de travail mais par voie communautaire, l'ex-directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr a prôné la vigilance à tous les niveaux, notamment au niveau des familles.

Sous ce rapport, il a ainsi insisté sur la nécessité d'une bonne implication des parents dans ce processus enclenché par les autorités scolaires.

«Dans les familles, les gens doivent travailler de sorte que l'élève qui quitte la maison pour aller à l'école dispose son masque et ne l'enlèvera pas avant son retour à la maison», a-t-il suggéré en prônant une union sacrée de toutes les populations autour du respect des mesures barrières pour arrêter la chaine de contamination du virus.