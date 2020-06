Ile Maurice: Regional Training Center - Un «toolkit» virtuel lancé pour faciliter l'apprentissage à domicile

Partager sa connaissance en matière de support pédagogique. Tel est l'objectif du Regional Training Centre (RTC) qui a lancé un «toolkit» virtuel pour aider à l'apprentissage à la mai- son.

Cette initiative a vu le jour après le constat que de nombreux parents ont eu du mal à comprendre la technologie ou à utiliser des ressources et de simples stratégies pédagogiques dans l'accompagnement de leur enfant, home-schooled, pendant le confinement.

À travers des vidéos animées interactives de 2 minutes, ce projet, financé par le Mauritius Research and Innovation Council, aura pour but de donner des moyens aux parents de rendre l'apprentissage à domicile de n'importe quelle matière plus efficace. Les adolescents étant plus disposés à étudier seul, ces vidéos seront principalement destinées aux parents ayant des enfants plus jeunes. La première vidéo sera publiée sur la chaîne Youtube du RTC aujourd'hui, en début d'après-midi. Dans le but d'atteindre un plus grand public, les vidéos seront diffusées en trois langues, soit en anglais, français et créole. Ces vidéos et activités d'apprentissage visent à encourager les parents dans leur cheminement à devenir des facilitateurs et à saisir les bases mêmes de la pédagogie, des outils pédagogiques et de la technologie.

«Chaque vidéo a un résultat d'apprentissage spécifique et suggère un ou deux outils très pratiques qui peuvent être mis en œuvre dès le départ. À la fin de chaque série, les parents devraient être équipés de méthodes, d'outils et d'approches plus efficaces afin de pouvoir soutenir leur enfant à l'école comme à la maison», soutient Isabelle Domijan-Bowler, directrice du RTC. «Même si le confinement est achevé, ce 'toolkit' pourrait continuer à aider les parents qui souhaiteront encadrer leur enfant durant l'année scolaire.»

Les huit épisodes de la première série parleront des bases de la pédagogie, de ce qu'est l'apprentissage et comment cela se passe. Les cinq épisodes de la deuxième série, qui sera en ligne en juillet, aborderont l'utilisation de la technologie pour l'enseignement à domicile. Un guide pour utiliser ZOOM, les diverses ressources d'Internet qui seraient utiles pour leur enfant et le temps recommandé d'utilisation d'écran seront parmi les sujets de ces vidéos. La troisième et dernière série, qui comportera 12 épisodes, enseignera comment appliquer des techniques innovantes d'apprentissage efficace et amusant dans toutes les matières. Les vidéos conduiront également les visionneurs vers d'autres sources pour des informations additionnelles. Celles-ci seront aussi indiquées dans la barre de description sous chaque vidéo.