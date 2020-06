Tunisie: Zarzis - Hommage aux héros du coronavirus

Dans le gouvernorat de Médenine, et plus précisément à Zarzis, l'épidémie Covid-19 a fait parler d'elle. Cas positifs, négatifs, décès, guérisons, contaminations, confinement obligatoire dans un centre, à l'hôpital ou auto-confinement à la maison... Autrement dit, il y en a eu de toutes les couleurs. En fin de compte, la ville a connu un succès. Et même si il y aurait encore des doutes, avec de la vigilance, de la patience et du respect des précautions mises à jour par le ministère de la Santé, le virus serait éradiqué .

Derrière cette réussite, il y a certainement des héros, patriotes (personnel médical, forces de sécurité, protection civile, armée, croissant rouge, scouts, ONG, activistes, etc.)

Peut-on ne pas être reconnaissant envers ceux qui ont accompli bénévolement cette noble mission pour sauver des vies humaines? Ou ne pas rendre hommage à des gens pareils qui ont exposé leur vie au danger ?

C'est donc dans ce cadre que les deux communes de Zarzis ont tenu à organiser, ce samedi 20 juin, une cérémonie d'hommage animée par une troupe musicale, en présence des deux maires. Une présence massive et un respect des mesures sanitaires ont été observés dès l'entrée. Bien sûr, le lieu choisi est l'établissement qui a accueilli le maximum de ceux qui étaient soumis au confinement, venant du poste frontalier Ras Jdir ou l'aéroport international Jerba-Zarzis.

A l'heure actuelle, un dernier groupe soumis au confinement et comptant environ 120 personnes quitteront cet hôtel. L'initiative est bonne et cela ne peut que motiver les jeunes à faire preuve de plus de solidarité et de patriotisme.