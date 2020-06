Tunisie: L'équipe de Tunisie a clôturé son second stage - Les pendules remises à l'heure !

Tout a été passé en revue (physique, technique et tactique). Les joueurs sont désormais fin prêts à regagner leurs clubs.

L'opération du déconfinement « sportif » est terminée pour nos internationaux qui ont clôturé hier le second et dernier stage organisé par le staff technique national.

Pour rappel, ils étaient 13 joueurs à être convoqués pour un premier rassemblement, organisé durant la semaine du 8 au 13 courant. Les 13 joueurs convoqués pour le premier stage étaient : Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddam Ben Aziza, Nassim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir et Bassem Srarfi.

Mondher Kebaïer a profité de la présence en Tunisie des joueurs évoluant à l'étranger pour les convoquer. Une convocation qui a fait des heureux, notamment Ferjani Sassi, Naïm Sliti et Saâd Bguir, qui ont pu renouer avec les entraînements collectifs après trois mois de confinement.

Le second rassemblement de la sélection nationale a débuté mardi dernier et s'est clôturé hier. Ce second stage a vu le groupe renforcé par une deuxième vague de 13 joueurs : Atef Dkhili, Aymen Dahmène, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laabidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Yassine Khénissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chammakhi et Firas Belarbi.

Sur les 13 joueurs convoqués au second stage, un a déclaré forfait. Il s'agit de Houssem Dagdoug qui a quitté le stage mardi alors qu'il venait à peine de le rejoindre et, ce, pour cause de blessure contractée lors des entraînements avec le CSS. Le staff technique national a décidé de ne pas remplacer Dagdoug et le stage s'est poursuivi avec 25 joueurs.

Physique, technique, puis tactique...

Durant les deux rassemblements, le staff technique national a appliqué la même méthode du travail. Le travail a été spécifique : le rythme est monté crescendo. En effet, l'idée était de ne rien laisser au hasard en abordant les trois volets, physique, technique et tactique. Parallèlement, les choses ont évolué en douceur, étant donné que l'activité était à l'arrêt durant trois mois. Il ne fallait donc pas brusquer les choses pour éviter d'éventuelles blessures. Par ailleurs, la santé des joueurs a primé sur tout le reste et le staff technique, épaulé par le médecin de l'équipe nationale et les préparateurs physiques, n'a pas hésité à individualiser le travail, en effectuant après chaque phase, des tests physiques pour évaluer le degré de forme et la réactivité des uns et des autres.

Par ailleurs, au premier jour du second rassemblement, mardi dernier, les 25 joueurs ont été répartis en deux groupes. Les 13 joueurs qui ont pris part au premier stage se sont entraînés ensemble. Le second groupe a été composé des joueurs convoqués pour le deuxième stage. La raison de cette séparation est que les joueurs ne répondent pas aux mêmes conditions physiques.

Au fil des jours, le rythme s'est accéléré comme lors du premier rassemblement. Après avoir abordé l'aspect physique durant la journée de jeudi avec deux séances au menu, le staff technique a attaqué le volet technique puis tactique.

Vendredi, le rythme était plutôt léger basé sur des exercices de décrassage, au lendemain d'une journée relativement chargée sur le plan physique, sans atteindre le pic pour autant, par mesure de prévention.

Samedi, la veille de la clôture du second stage, le rythme est monté d'un cran, avec au menu des mini-matches d'application et des exercices de positionnement et de repositionnement sur le terrain. Le but était la recherche de la cohésion après sept mois de chômage forcé. Sans oublier la volonté d'intégrer les nouveaux éléments.

Hier, le second stage a été clôturé avec la satisfaction de voir les objectifs escomptés des deux rassemblements atteints. Après trois longs mois de confinement, il fallait que nos internationaux retrouvent leur forme physique tout en préservant leur santé. Une reprise en douceur, ponctuée par un encadrement spécifique pour chaque joueur.

Aujourd'hui, nos internationaux sont fin prêts physiquement pour retrouver leurs clubs. Durant les deux semaines de rassemblement en sélection, ils se sont remis également dans le bain en se rappelant l'état d'esprit dans lequel se trouvait la sélection il y a sept mois. En novembre dernier, l'équipe de Tunisie a ramené une précieuse victoire de la Guinée Equatoriale comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Un résultat positif qui comptera pour l'objectif immédiat de notre sélection nationale, à savoir la qualification à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Ce qu'attendent les Tunisiens de la sélection de Mondher Kebaïer, c'est d'aller au-delà du stade des demi-finales réalisé en Egypte l'année dernière et de remporter un deuxième titre continental, après celui de 2004.