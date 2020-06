Tunisie: Finale du championnat de Tunisie du golf-26-28 Juin 2020 - El Kantaoui en fête

C'est sur l'un des plus traditionnels parcours de golf que se déroulera la finale du championnat de Tunisie 2019-2020. Environ 70 joueurs et joueuses seront au rendez-vous.

La Fédération Tunisienne de Golf a choisi le Golf El Kantaoui à Sousse pour couronner la saison avec la finale la plus attendue après plus de trois mois d'inactivité forcée à cause du coronavirus.

Ce sera ce weekend sur trois jours entre le 26 et le 28 Juin 2020 avec la participation d'environ 70 joueurs et joueuses dans les différentes catégories épinglées au programme.

Et comme à l'accoutumée, c'est la compétition de la série nationale qui devra polariser l'attention puisqu'elle réunira les meilleurs 16 joueurs sur la scène nationale, pour juger de leur forme du moment et faire valoir leur talent en vue de truster le titre le plus imposant.

Chez les femmes, la meilleure joueuse tunisienne, Kenza Ladhari, partira avec la faveur des pronostics pour conserver son bien et ajouter un nouveau titre à son impressionnant palmarès. Toutefois elle devra se méfier de ses traditionnelles rivales Hedia Mansouri et Amel Labidi, mais aussi du retour tonitruant de Ghozlène Saki et Feriel Chahed, avides de retrouver une couronne perdue depuis très longtemps.

La compétition reine de la saison sportive 2019-2020, mettra aux prises pour la première fois les meilleurs 16 joueurs face à face, au lieu de 12, ce qui devra donner plus d'intensité à l'épreuve et permettre aux joueurs les plus en verve d'aller jusqu'au bout, trois jours durant, pour gravir la plus haute marche du podium dimanche prochain.

Il y aura tout d'abord le détenteur Aziz Bedoui, qui fera tout pour conserver son titre, mais aussi Elyes Barhoumi, le plus régulier de la saison, Rabeh Bedoui toujours capable de se hisser au plus haut niveau, Nizar Barhoumi l'éternel dauphin, mais aussi les jeunes espoirs montants et capables de donner un autre éclat à cette finale. Finalement, d'une épreuve à l'autre, les golfeurs et les golfeuses sont amenés à exprimer ou à penser à des choses auxquelles ils tiennent plus que tout.

La plupart sont appelés à défendre leur rang et leur place. L'engouement, la compétence, la passion, la volonté, la mémoire y sont forts et jamais en rupture de stock. Cette finale du championnat de Tunisie constitue rendez-vous constamment attendu, à la fois éprouvant et passionnant et dans lequel les joueurs et les joueuses auront encore une fois besoin de démontrer leur vraie valeur. Ils n'auront d'autre choix que le devoir de performance. Ceux qui sont passés par là connaissent le secret qui permet d'être et d'avoir été.