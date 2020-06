Tunisie: ESS-CSS | Plus qu'un galop d'entraînement ! - C'est bon pour le moral

L'ESS a récemment croisé le fer avec le CSS, en amical au stade Bou Ali Lahouar d'Hammam-Sousse. Le test s'est soldé par la victoire des Etoilés (2-1).

Enfin, le football a repris ses droits en Tunisie avec des matchs amicaux en attendant le retour aux compétitions, prévu en août 2020. Lors du match qui s'est disputé sans la présence du public, bien évidemment, comme partout dans le monde, à cause de l'épidémie du Covid-19, les vingt-deux acteurs ont proposé un spectacle de qualité avec trois buts à la clé. Volet déroulé du match, l'ESS a tout d'abord mené (2-0) grâce à des buts de Darwin Gonzalez (21') d'une frappe qui a fait mouche, et Mohamed El Haj Mahmoud (34') suite à un tir des 25 mètres. Auteur d'un but somptueux après une percée du milieu de terrain et un tir tout en finesse, Hadj Mahmoud marque forcément des points dans la perspective de la reprise.

Hadj Mahmoud fait le show

Le CSS, à son tour, a réduit la marque en seconde mi-temps. Les Clubistes sfaxiens ont aussi manqué un penalty à la 27'. Et après un premier coup de réparation non transformé, le CSS a de nouveau hérité d'un penalty à la 64'. Cette fois-ci, les Sfaxiens vont toucher au but et réduire le score. La seconde période, parlons-en. Le CSS a fourni une meilleure seconde mi-temps, mais les attaquants «noir et blanc» ont manqué de justesse. Quant à l'Etoile, elle s'en est remise à l'insaisissable Hadj Mahmoud qui va pratiquement débouler et prendre de vitesse ses anges gardiens avant de buter sur le gardien du CSS. Pour les Etoilés, volet dispositions d'ensemble, le plateau technique a utilisé un nombre intéressant de joueurs issus du CDF et de la catégorie espoir. Ce qui en dit long sur le vivier des Etoilés.

Joueurs en transit...

Chapitre remue-ménage à l'Etoile, pas moins de neuf joueurs sont sur la liste des transferts. Hannachi a déjà quitté l'équipe, en attendant huit autres éléments, en transit et appelés à chercher preneurs! En fin de contrat ou en fin de carrière pour la plupart, plus d'un ex-taulier ou vétéran en l'état devra plier bagage. Il s'agit des Yassine Chikhaoui, Mohamed Methnani, Houssem Haj Hassen, Alaya Brigui ou encore Omar Konaté, quoique...

Kechrida vers Reims ?

Toujours chapitre flux sortants, Wajdi Kechrida, actuellement sous la coupe de Mondher Kbaier en sélection, devrait également mettre les voiles et vraisemblablement opter pour le Stade de Reims (Ligue 1 française). D'après le sponsor étoilé, winabet365, Kechrida serait partant : «Annoncé partant en fin de saison, et après avoir été pressenti du côté de Montpellier ou de Nantes, le latéral droit international de l'Etoile du Sahel, Wajdi Kechrida (24 ans) pourrait atterrir finalement, sauf revirement de dernière minute, au Stade de Reims». D'ailleurs, de l'aveu même du concerné, l'opportunité est à saisir : «C'est un bon club et un beau challenge pour moi, d'autant plus que c'est un club qui jouera l'Europa League la saison prochaine. On attend juste l'ouverture du mercato pour finaliser l'opération et le versement du montant de la transaction». Kechrida a donc parcouru du chemin depuis quelque temps. Joueur sérieux et rigoureux, l'international étoilé a gagné ses galons en équipe de Tunisie. De la période Giresse à l'ère Kbaier, il a toujours su se rendre utile pour ne pas dire indispensable.