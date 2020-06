Algérie: Poursuite des événements célébrant la Journée des réfugiés dans un contexte de pandémie

Alger — Les événements marquant la journée mondiale des réfugiés, organisés par le Haut commissariat des Nations Unies (HCR), se poursuivent pendant tout le mois de juin dans un contexte de pandémie de coronavirus (Covid-19).

La journée mondiale des réfugiés est célébrée chaque année le 20 juin avec pour objectifs généraux de sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés du monde entier et de veiller à la satisfaction de leurs besoins en matière de protection et d'assistance.

Cette année, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé une campagne rappelant que "chacun de nous peut faire la différence face aux crises auxquelles nous sommes actuellement confrontés".

C'est cette conviction qui est au cœur de la campagne 2020 HCR. Celle-ci a pour objectif de "nous rappeler que chacun d'entre nous peut agir et apporter un changement positif à la société, pour un monde plus juste et inclusif".

Et c'est ainsi que les activités et événements marquant la journée des populations en déplacement se poursuivront pendant tout le mois de juin.

Parmi ces activités, des discussions sur les réseaux sociaux sur la situation des réfugiés à travers le monde, ou encore un cours de cuisine syrienne en ligne, selon l'agence onusienne.

Le HCR avait déjà organisé le 20 juin, en collaboration avec la Société de musique de chambre des Nations unies, un concert virtuel en direct sur la chaîne Youtube du HCR avec au programme une chanteuse et ancienne réfugiée, Sonita Alizadeh, entre autres.

D'autres événements variés sont également prévus pendant tout le mois de juin, toujours selon le HCR, avec notamment le 13ème festival du film caritatif pour les réfugiés (jusqu'au 30 juin) afin de collecter des fonds destinés à fournir de l'eau potable aux réfugiés dans les situations désastreuses de Covid-19.

Assistance au réfugiés dans un contexte de pandémie de Covid-19

Le HCR prend des mesures pour aider à répondre à l'urgence de santé publique due à la pandémie de Covid-19 et à lutter contre la propagation du virus. En collaboration avec les gouvernements, le HCR veille à ce que les réfugiés soient inclus dans les plans nationaux d'intervention sanitaire et soient bien informés sur la façon de prévenir la propagation du Covid-19, d'avoir accès à du savon et à de l'eau propre et de continuer à recevoir l'aide et l'assistance vitales dont ils ont besoin.

Dans une récente déclaration, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a reconnu les trois crises auxquelles sont confrontées les populations en déplacement dans le contexte de la pandémie. D'abord, une crise sanitaire, car ces personnes peuvent vivre dans des conditions de surpopulation, et ne pas avoir accès à des installations d'hygiène et d'assainissement adéquates. Ensuite, une crise socioéconomique car nombre d'entre elles ont subi une perte de revenu, et n'ont pas accès à la protection sociale. Et une crise de protection, car de nombreux pays ont imposé des restrictions aux frontières et certains ont suspendu les demandes d'asile.

Cependant, les réfugiés et les migrants ont également un rôle essentiel à jouer dans la riposte menée par la société face au nouveau coronavirus-19.

Selon le secrétaire général, alors que les pays européens continuent de lutter contre cette pandémie sans précédent, les réfugiés contribuent de diverses manières aux efforts de leur société d'accueil - en travaillant dans le secteur de la santé, en faisant du bénévolat pour soutenir les membres vulnérables de leur communauté en produisant des masques, etc.

Dans ce contexte, Minata Samate Cessouma, Commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine (UA), a appelé à une "approche intégrée" du soutien aux réfugiés en cette période de Covid-19. S'exprimant à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés au cours d'une réunion virtuelle, elle a relevé que les réfugiés vivent dans des situations très précaires, ce qui pourrait accélérer la propagation du coronavirus qui a accentué les défis dans tous les domaines.

D'après la Commissaire, cela risque "de faire reculer les gains des efforts pour la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA et les Objectifs de développement durable des de l'Agenda 2020 des Nations Unies".

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué récemment que les réfugiés sont particulièrement exposés à la Covid-19, car ils ont souvent un accès limité à des abris adéquats, à l'eau, à la nutrition, à l'assainissement et aux services de santé.

Selon le dernier rapport statistique annuel du HCR sur les tendances mondiales, 79,5 millions de personnes étaient déracinées à la fin 2019, un chiffre sans précédent. Les déplacements forcés toucheraient ainsi plus de 1% de l'humanité. C'est pourquoi, le HCR a exhorté tous les pays à travers le monde à faire davantage pour offrir un foyer aux millions de réfugiés et autres personnes déracinées par "les conflits, la persécution ou tout autre événement bouleversant l'ordre public".