Angola: 918 personnes arrêtées durant l'état de calamité publique

Luanda — Les forces de défense et de sécurité ont arrêté 918 citoyens du 13 au 20 juin pour désobéissance au décret présidentiel sur l'état de calamité publique, a révélé lundi, à Luanda, le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho.

S'exprimant à l'occasion du 41e anniversaire du ministère de l'Intérieur, qui est célébré ce lundi 22 mai, le ministre a déclaré qu'au cours de la même période, 1814 véhicules à moteur avaient été saisis dû au surnombre de passagers et de l'activité des mototaxis.

Selon lui, au cours de cette période, le département ministériel a recruté 27.199 agents des organes de défense et de sécurité, et a mené 33.817 actions de sensibilisation.

En ce qui concerne les frontières, a-t-il ajouté, 175 cas de violations ont été enregistrés, dont 135 pour entrée illégale et 35 pour sortie illégale, ce qui a entraîné l'arrestation et le retour dans le pays d'origine de 927 étrangers, dont 767 en provenance de la République démocratique du Congo et 99 Namibiens.

Concernant l'état d'urgence, le ministre a indiqué la détention de 15.658 personnes, ainsi que la saisie de 10.424 véhicules, 20.444 motos et 184 armes à feu de différents calibres.

Eugénio Laborinho a également déclaré que pendant cette période, 1.560 citoyens ont été jugés sommairement, 10.762 établissements commerciaux ont été fermés, à savoir 8.113 marchés informels et 2 749 marchés formels, y compris des entrepôts, des magasins et des cantines.

Selon le responsable, pendant l'état d'urgence, 87.759 agents des forces de défense et de sécurité ont été embauchés, dont 77. 278 à la Police nationale, 2. 200 à SIC, 1.300 aux Services de migration et étrangers, 420 à SP et 3.970 aux Services de protection civile et pompiers.

"Les forces poursuivront leurs actions tactiques et opérationnelles axées sur le respect des mesures du décret présidentiel sur l'état de calamité et la lutte contre la criminalité dans tout le pays", a souligné le ministre de l'Intérieur.