Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Frikia, Pèlerin des âges de Ferréol Gassackys

Un an après la publication de son premier livre Les hasards du destin, Ferréol Gassackys vient de publier, en ce mois de juin, son second roman intitulé : Frikia, Pèlerin des âges, aux éditions L'Harmattan ; un livre qui rend un vibrant hommage à l'Afrique.

En juin 2019 lors de la publication de son premier roman Le hasard du destin, un hasard assez particulier du fait que son livre a été publié le 19 juin, jour de sa naissance, à partir de là, il s'est dit qu'il devrait publier un roman par an, et qui sortirait au mois de juin. Il vient de respecter sa promesse faite aux lecteurs, en publiant courant ce mois de juin son second roman, Frikia, Pèlerin des âges.

Comme dans son premier roman, Ferréol Gassackys revient dans cet ouvrage de 142 pages sur la quête de soi et le temps. Frikia, personnage principal de ce roman, né en Egypte antique, se découvre à trente ans pourvu d'immortalité. Qu'en faire ? Persuadé que tout a une explication, il décide de poursuivre une quête de vérité à travers les âges, en allant à la rencontre des êtres et des civilisations afin de mieux comprendre sa nouvelle condition et s'y adapter. Mais que ne trouve-t-il pas sur cette voie de découvertes insolites où il contemple des édifices imposants et superbes et côtoie aussi bien, en tentant de créer une passerelle entre eux, Cléopâtre, La Kahena, Chaka Zulu, Isaac, Newton, Louis IX, Mozart ou Mandela ... pour se faire une idée personnelle et mieux appréhender l'histoire de l'humanité. Telle est la trame de ce nouveau roman où Ferréol Gassackys nous entraîne dans un pèlerinage palpitant à travers les siècles.

En effet, au-delà de cette science-fiction, Frikia, pèlerin des âges, constitue une splendide allégorie de l'être qui a pris conscience de sa finitude et qui espère repousser ses limites, pour l'infinitude. Frikia sait pertinemment que si la connaissance de soi peut, in fine, servir un but louable, elle n'éloigne pas des fanges de l'inhumanité.

Homme politique congolais, Ferréol Gassackys est député de Poto-Poto dans le troisième arrondissement de Brazzaville, membre de la commission des Affaires étrangères et des Congolais à l'étranger, conseiller des Affaires étrangères. Il est diplômé d'études supérieures spécialisées en relations internationales. Ferréol Gassackys est avant tout un homme de culture féru de lettres. Il a été de 2003 à 2005 commissaire général du festival panafricain de musique. Marié et père de deux enfants, il est commandeur dans l'ordre du mérite congolais.