Congo-Kinshasa: Accès aux soins de santé - Signature d'un accord de partenariat entre UE et Unicef

Ce partenariat cible prioritairement les enfants et les femmes enceintes dans trente-trois zones de santé des six provinces, à savoir le Kongo central, Kasaï-oriental, Lomami, Nord-Kivu, l'Ituri et Haut-Uélé.

D'un montant de quatre millions et demi d'euros, l'accord de partenariat signé entre l'Union européenne (UE) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire du gouvernement RD-congolais. Selon l'ambassadeur de l'UE, Jean-Marc Châtaigner a déclaré que l'Union européenne, en collaboration avec le gouvernement, appuie le Plan national de développement sanitaire pour l'accès universel aux soins de santé, y compris aux populations démunies des provinces de la RDC. « Notre action permet notamment d'améliorer les moyens de locomotion et payer des primes aux médecins qui travaillent dans des hôpitaux publics dans l'arrière-pays. Une césarienne qui coûte entre 150 à 500 dollars à Kinshasa ne vaut que 30 dollars à Kananga. Cela est un exemple parmi tant d'autres qui montrent comment l'appui de l'UE soulage les populations dans les milieux défavorisés en leur permettant d'accéder aux soins de santé de qualité à des prix accessibles. », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder a, quant à lui, indiqué que son institution appuie l'action de l'UE. « Nous avons développé un programme similaire qui a débuté en 2018 et nous a permis de doter les zones de sante de réfrigérateurs solaires, de véhicules, de motos avec accessoires et d'assurer la prise en charge de plus de vingt-sept mille enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ».

Conformément à cet accord, l'UE met à la disposition du ministère de la Santé cent six réfrigérateurs solaires pour améliorer la couverture en chaîne de froid pour une meilleure conservation des médicaments, poches de sang et vaccins. Elle a également acheté des matériels roulants et des intrants de nutrition, en occurrence trente-huit mille neuf cent vingt-deux cartons d'aliment thérapeutique prêt à l'emploi pour la prise en charge d'au moins quarante-huit mille enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Le lot de matériels roulants comprend vingt-deux véhicules et quatre-vingt-onze motos répartis dans les Divisions provinciales de la Santé (DPS) des provinces concernées. Le Haut-Uele recevra deux véhicules et six motos, Ituri huit véhicules et vingt-huit motos, Nord Kivu cinq véhicules et dix-sept motos. La province du Kongo central bénéficiera de deux véhicules et de douze motos, la DPS du Kasaï oriental recevra deux véhicules et treize motos. Quant à la province de la Lomami, elle sera dotée de deux véhicules et quinze motos et un véhicule sera remis à la Direction des Etudes et Planification au niveau central.

Dans la mise en œuvre de l'exécution de l'accord de partenariat, l'Unicef a la responsabilité de procéder à l'acheminement des équipements à leur destination finale et à leur installation dans les provinces bénéficiaires. Grâce à l'appui de l'UE, plus de huit millions de personnes en RDC bénéficient de soins de qualité à des prix abordables et de manière pérenne dans des centres de santé et plus de treize millions dans des hôpitaux de référence en RDC.