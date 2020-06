Ile Maurice: Parlement - L'opposition muselée une fois de plus

Depuis la cérémonie de prestation de serment de ce gouvernement, il n'y a eu que deux séances de Question Time, soit le 5 mai et le 8 juin dernier. Et demain, mardi 23 juin, alors que les travaux parlementaires seront consacrés à l'analyse et le vote du budget supplémentaire, soit le Supplementary Appropriation (2019-2020) Bill, aucune Private Notice Question n'est prévue à l'agenda. Privant l'opposition d'une occasion de poser des questions sur les affaires en cours à la majorité, les séances le mardi étant rarissimes.

Les députés de l'opposition pourront toutefois s'enquérir concernant la dotation supplémentaire suivant le Budget pour l'année financière 2019-2020. Notamment sur les Rs 280 millions de la National Development Unit, Rs 200 millions à Rodrigues, Rs 220 millions au Land Transport, Rs 1,2 milliard du ministère de la Santé, Rs 5,1 milliards au ministère de la Sécurité sociale et Rs 26,7 milliards aux Centrally Managed Initiatives of Government. Chose qu'ils n'ont pu faire lors de l'exercice de dotation budgétaire de la semaine dernière, après avoir été suspendus pour toute la séance.

Sollicité il y a quelques jours par l'express, le Whip de l'opposition, Shakeel Mohamed, a soutenu qu'il aurait été juste que le gouvernement choisisse un lundi, par exemple, pour que les parlementaires puissent passer en revue ce budget supplémentaire, le mardi étant le seul jour où ils peuvent interpeller les ministres. De son côté, Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, avait, lui, affirmé que le gouvernement a fait un agenda pour que l'opposition ne puisse poser de questions. Par ailleurs, l'Anti-Money Laundering and Combatting of Financing of Terrorism ( Miscellaneous Provisions) Bill sera aussi en première lecture par le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun.