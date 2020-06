Algérie: D'importantes décisions sanctionnent la réunion de Khaldi avec son homologue tunisien

Alger — La réunion du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi tenue lundi avec son homologue tunisien, Ahmed Gaâloul, a été sanctionnée par d"'importantes" décisions inhérentes aux questions sportives et juvéniles d'intérêt commun, sur lesquelles "une convergence des vues" entre les deux parties a été relevée, indique un communiqué du ministère.

Lors de ces entretiens, visant le renforcement des relations bilatérales dans le domaine des sports et de la jeunesse, les deux ministres ont convenu de «la coordination des positions des deux pays lors des conférences, des congrès internationaux et des conseils ministériels aux niveaux maghrébin, africain, arabe et international, outre l'appui mutuel aux candidats algériens et tunisiens au niveau de ces instances », précise la même source.

A ce propos, la partie tunisienne a réitéré son soutien, avec tous les moyens disponibles, pour faire réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens qui sera organisée à Oran en 2022, souligne le communiqué.

Dans ce sillage, il a été décidé de la « mise en place d'un mécanisme devant coordonner les positions des deux pays au niveau des instances sportives internationales», ajoute le MJS.

S'agissant de la coopération bilatérale, les deux ministres ont affiché leur volonté de « relancer les activités et les manifestations sportives et juvéniles entre les deux pays, en se focalisant dans un premier temps sur les wilayas frontalières entre l'Algérie et la Tunisie, en sus de l'échange d'expertises et d'expériences en matière de politiques publiques inhérentes aux sports et à la jeunesse notamment le Plan national de Jeunesse.

Les deux ministres ont convenu, entre autres, de l'échange d'expertises, de la gestion des maisons de Jeunes, du forum numérique des jeunes, de la promotion du sport scolaire et universitaire, de la sélection de jeunes talents sportifs, de leur formation et de leur accompagnement ainsi que de la gestion des infrastructures sportives. Deux points focaux ont été mis en place au niveau des deux départements pour la concrétisation de ces axes.

A l'issue de cette réunion, M. Khaldi a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de travail en Algérie et tenir, par l'occasion, la commission sectorielle mixte algéro-tunisienne qui sera sanctionnée par la signature du programme exécutif de coopération entre les deux pays dans leur domaine.