Maroc: Accord de pêche Maroc/UE - L'UE n'œuvre pas pour la paix et la stabilité au Sahara occidental

Geneve — L'Union européenne (UE) n'oeuvre pas pour la paix et la sécurité au Sahara occidental, a accusé lundi le représentant-adjoint du Front Polisario pour la Suisse et l'ONU, qui a expliqué que dans son accord de pêche illégale avec le Maroc, l'UE "va au-delà" des accords militaires établis entre le Front et le royaume sous les auspices des Nations unies.

"Ignorant ce qui est établi dans les accords militaires parrainés par l'ONU, l'UE inclue illégalement toute la péninsule de Lagouira (Cabo Blanco), dans le cadre de l'accord de pêche avec le Maroc", a souligné dans une contribution publiée dans plusieurs médias, Haddamin Moulud Said, représentant-adjoint du Front Polisario pour la Suisse et l'ONU (Genève).

Dans tous les accords de pêche antérieurs à 2018 entre l'UE et le Maroc, la limite sud de la zone de pêche "n'avait jamais été fixée", a-t-il affirmé, précisant qu'elle a été toujours divisée en deux, "zone nord et zone sud". Cette division est "un héritage" des accords de pêche entre l'Espagne et le Maroc, a-t-il ajouté.

A partir de 1979, explique le diplomate sahraoui, l'Espagne "juge nécessaire" d'introduire dans son accord de pêche avec le Maroc certaines spécifications "afin de ne pas reconnaître la souveraineté du Maroc au-delà du parallèle 27 40, la frontière entre le Sahara occidental et Maroc".

Il a affirmé encore, que "cette division a été faite sans jamais fixer les limites sud de la zone sud, ce qui a, bien sûr, laissé la possibilité de pêcher dans les eaux du Sahara occidental, sans le mentionner".

A ce propos, M. Mouloud Said a relevé que "si le point de départ de ladite zone sud était déterminé pour chaque type de pêche dans l'accord Maroc/UE, celui-ci ne précise pas où la zone se termine".

Le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental

Le diplomatie sahraoui a expliqué à ce titre, que cette imprécision est l'interprétation technique sur la base de laquelle l'UE avait décidé d'inclure illégalement les eaux du Sahara occidental dans les accords conclus avec le Maroc, sans citer le nom du territoire.

A contrario, ceci est le motif donné par la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui a tranché le 21 décembre 2016 sur le fait que le territoire sahraoui a un statut "distinct" et "séparé" du Maroc, d'où l'impératif du consentement du peuple du Sahara occidental dans tout projet d'accord entre l'UE et Rabat.

Depuis 2012, le Front Polisario n'a eu de cesse de fustiger l'UE, a rappelé en outre le représentant-adjoint, soulignant que "l'UE n'a d'autre choix que de mentionner le nom du Sahara occidental, en incluant expressément, le territoire et ses eaux, dans le cadre des accords avec le Maroc".

Toutefois, "l'UE est allée plus loin de ce que définissent les accords militaires, établis sous les auspices de l'ONU, qui accordent le contrôle de la zone au Front Polisario. Autrement dit, les côtes extérieures de la péninsule de Cabo Blanco sont sous le contrôle du Front Polisario, selon la division établie dans l'Accord militaire n 1, parrainé par l'ONU".

Rappelons enfin que l'accord militaire n 1 , est le texte sur lequel s'est basé le Conseil de sécurité dans l'élaboration de ses résolutions relative à la question sahraouie. Par conséquent, le Front Polisario peut invoquer l'article 103 de la Charte des Nations Unies, pour dénoncer l'accord de pêche entre l'UE et le Maroc, car, de l'avis du diplomate, "il est incompatible avec ledit article de la Charte".

Notons que la péninsule de Cabo Blanco constitue le dernier refuge d'une espèce en voie de disparition, à savoir, le phoque moine. Cette espèce qui se nourrit de mollusques, notamment les céphalopodes, et autres poissons qui habitent dans les eaux se voit menacé par la concurrence avec les pêcheurs sur les proies.