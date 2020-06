Algérie: Les centres d'enfouissement seront reconvertis en complexes de recyclage des déchets

Mostaganem — Les centres d'enfouissement technique seront reconvertis progressivement en complexes spécialisés dans le tri, le recyclage et le traitement de divers types de déchets, en plus de leur fonction initiale, a indiqué lundi à partir de Mostaganem la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats.

"Ces centres effectueront le tri sélectif des déchets et devront acquérir des incinérateurs pour traiter les déchets spéciaux, en plus d'équiper l'unité de compost organique ce qui contribuera à prolonger la durée de leur exploitation et offrira des opportunités aux jeunes d'investir dans le domaine de métiers propres, en particulier le recyclage", a souligné la ministre lors de l'inauguration du centre d'enfouissment technique de la ville de Mostaganem, dans la région d'El Hachm, en compagnie du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacene Mermouri.

Ce centre d'enfouissement technique des déchets comprend une station d'épuration et de traitement des filtres à déchets d'un coût de 200 millions DA et un tri (199 millions DA), un incinérateur de déchets spéciaux et une unité de compost en cours de réalisation, ainsi que deux tranchées d'une capacité totale de 455.000 mètres cubes, selon les explications fournies par les responsables du secteur.

Une enveloppe de 7,2 milliards DA a été consacrée dans la wilaya de Mostaganem à l'éradication définitive de tels points noirs depuis 2006, notamment en réalisant des stations de collecte et de traitement des eaux usées, de protection de la zone de Kharouba et d'aménagement de Oued Ain Sefra, a fait savoir le directeur de wilaya des ressources en eau, Moussa Lebgaâ.

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a présidé, en compagnie du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, le lancement de la "Campagne nationale de nettoiement des plages" à la plage "Clovis" dans la commune de Benabdelmalek Ramdane située à l'est de Mostaganem, initiée en coordination avec les associations actives dans le domaine de l'environnement.

Mme Benharrats a également donné le coup d'envoi de l'opération nationale de surveillance des eaux de mer pour cette saison.