Burkina Faso: Comité technique de la carte de presse et du laissez-passer - Cheick Beldh'or Sigué passe le témoin à Aboubakar Sanfo

La salle de conférences du Conseil supérieur de la communication (CSC) a été le cadre de la passation de charge entre les présidents sortant et entrant du Comité technique de la carte de presse et du laissez-passer.

C'est ainsi que Cheick Beldh'or Sigué, Directeur général des Editions « Le Pays », a passé le témoin, le vendredi 19 juin 2020, à Aboubakar Sanfo, journaliste à la RTB et Secrétaire général adjoint du SYNATIC. C'était en présence du Président du CSC, Mathias Tankoano qui a présidé la cérémonie.

« Notre équipe affirme sa volonté de poursuivre l'excellent travail des devanciers afin de permettre aux consœurs et confrères d'avoir le précieux sésame.

Car, bientôt, en tant que seuls documents pouvant attester de la qualité de journaliste professionnel, la carte de presse et le laissez-passer seront les clés qui vous permettront d'accéder à l'information sur tous les terrains et en tout temps ».

Ainsi s'est exprimé le président entrant du Comité technique de la carte de presse et du laissez-passer, Aboubakar Sanfo, journaliste à la RTB et Secrétaire général adjoint du SYNATIC (Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication).

C'était le 19 juin dernier au Conseil supérieur de la communication (CSC) lors du passage de témoin entre le président sortant du Comité, Cheick Beldh'or Sigué, Directeur général des Editions « Le Pays », et lui, en présence du Président du CSC, Mathias Tankoano qui a présidé la cérémonie.

Et Aboubakar Sanfo de souligner que ces documents seront les passe-partout des journalistes et leurs collaborateurs puisque sans ceux-ci, dit-il, il leur sera difficile d'exercer sur le terrain.

Des documents qui devront ainsi améliorer notamment « la collaboration entre journalistes et FDS dans le contexte d'insécurité ambiant », a relevé le président entrant.

Auparavant, il a rendu hommage à ses devanciers que sont Germain Bitiou Nama (premier président du Comité), feu Justin Coulibaly et son prédécesseur Cheick Beldh'or Sigué. Pour son message de passation de témoin, le président sortant du Comité technique de la carte de presse et du laissez-passer a saisi l'opportunité pour faire le bilan de sa mandature de 2017 à 2020.

On peut relever que plusieurs activités ont été menées en dehors des sessions ordinaires pour examiner des dossiers de demande ou de renouvellement des cartes de presse et des laissez-passer avec en plus l'organisation des séances de prise de vue à l'Office national d'identification (ONI). A ce niveau, indique le président sortant, 133 cartes de presse et laissez-passer ont été délivrés et renouvelés.

« Si les choses restent en l'état, c'est la survie du Comité qui est en jeu »

Dans les activités réalisées, il faut inclure des tournées d'information et de sensibilisation qui ont été initiées dans les différentes régions du pays au bénéfice des journalistes professionnels et assimilés. Face à l'intérêt de ces derniers, le Comité a mis en place des points focaux régionaux pour faciliter la réception des dossiers et leur traitement au niveau local.

Afin de faciliter tout cela, un site Web pour la carte de presse, a été mis en place en plus de la page Facebook. Le site est cartedepresse-burkina.com.

Tout en remerciant les partenaires du Comité, le président sortant, Cheick Beldh'or Sigué, n'a pas manqué de révéler « l'élaboration du projet de décret portant modalités de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer ». Un projet qui, fait-il savoir, sera soumis aux plus hautes autorités.

Tout ne s'est pas déroulé sans difficultés dues à l'insuffisance des moyens financiers puisqu'avec un budget annuel de trois millions de FCFA accordé par le CSC au Comité, le président sortant a confié que « cette enveloppe est dérisoire au regard de l'énormité des défis qui s'imposent à lui ».

Ce qui, affirme-t-il, handicape fortement l'exercice des missions du Comité et explique que des activités n'ont pas été réalisées à bonne date ou que d'autres ne l'ont jamais été. Et selon Cheick Beldh'or Sigué, si les choses restent en l'état, c'est la survie du Comité qui est en jeu. Et d'interpeller tous les acteurs pour agir d'urgence.

C'est dans ce sens qu'il invite, entre autres, à la poursuite des réflexions sur l'autonomisation financière du Comité ; la poursuite des négociations sur les avantages liés à la carte de presse ; un voyage d'études pour s'inspirer de l'exemple de gestion du Comité ivoirien de la carte de presse.

Face à certaines préoccupations énumérées, Mathias Tankoano, président du CSC, qui a présidé la cérémonie, a émis le souhait que l'autonomisation soit effective.

En attendant, fait-il savoir, le CSC verra comment porter le prochain budget à 10 millions de FCFA et promet une mission en Côte d'Ivoire pour s'inspirer de l'expérience de son Comité technique.

Le président Mathias Tankoano a aussi insisté sur l'assainissement du milieu de la presse. Il faut souligner que le tout premier président du Comité technique créé en 2009, en la personne de Germain Bitiou Nama, a marqué sa présence à la cérémonie de passation de charges.

Il a demandé aux uns et aux autres d'œuvrer à ce que les journalistes professionnels puissent obtenir la carte de presse qui est la carte d'identité du journaliste.