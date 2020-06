Congo-Kinshasa: COVID-19 - La Commission chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le Gouvernement échange avec Sylvestre Ilunga

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a présidé ce lundi 22 juin 2020 à la primature, une longue séance de travail avec la Commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le président de la République et le Gouvernement central, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Cette Commission s'est dite très satisfaite de cet entretien avec le Premier Ministre qui a répondu à leurs préoccupations. Elle a constaté que bon nombre de réflexions et recommandations faites convergent avec celles du Gouvernement de la République, a confié son Président, Félix Kabange, qui a livré le compte-rendu des travaux.

Il note, par ailleurs, que la séance de travail à permis d'évaluer les différents points desdites mesures, entre autres, la gouvernance, le secteur économico-financier, le domaine sanitaire, l'exercice de liberté et la communication. "Nous avons porté à l'attention du Premier ministre les éléments de terrain, des acteurs qui sont en train de faire la lutte... Dans le domaine de la gouvernance, nous avons parlé de l'architecture de la riposte, des organes qui la constitue, leurs rôles ainsi que leur fonctionnement sur terrain", a-t-il laissé entendre.

Le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba

Félix Kabange Numbi a également expliqué qu'il était primordial de recueillir à la source les détails sur les dépenses engagées par le Gouvernement dans le cadre de la Riposte contre cette pandémie en RDC, et d'examiner le secteur économico-financier après par les exonérations des taxes et redevances pour tous les produits pharmaceutiques et équipements médicaux, accordées par l'Exécutif Central.

Il a, en outre, été évoquée la question de la paie rémunératoire des entreprises et l'impôt sur les bénéfices et profit, la taxe pollution, la problématique de la motivation des agents sanitaires en première ligne dans la lutte contre la maladie à Coronavirus et des policiers qui font respecter les mesures barrières (port de masques et lavage des mains), le déconfinement de la Gombe particulièrement et de tout le pays de manière générale, la question de l'ouverture des frontières et ses préalables, parce qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID-19, mais aussi la problématique de l'ouverture des écoles et des universités. Toutes ces questions ont été balayées par la Commission de l'Assemblée nationale.

C'est au bureau de la chambre basse du parlement et à la plénière que cette commission va faire sa restitution des travaux.

Signalons que cette réunion a connu aussi la participation des Ministres des Finances et de la santé, représentés par leurs Vice-Ministres respectifs, Junior Mata M'Elanga et Albert Mpeti Biyombo, et du Coordonnateur du Secrétariat Technique du Comité multisectoriel de la Riposte contre la COVID-19, Jean-Jacques Muyembe.