Madagascar: Campagne vanille - Le conseil national effectif au mois de juillet

Bilan positif. Mille deux cent trente tonnes de vanille ont été exportées cette année a annoncé la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) hier à Anosy.

Une performance en hausse par rapport à celle de l'année dernière qui affichait un total d'exportation à mille cinq tonnes pour toute la durée de la campagne. « C'est une nette progression malgré les contraintes imposées par l'état d'urgence sanitaire, par le prolongement de la campagne jusqu'à la fin de ce mois » explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Le conseil national de la vanille sera opérationnel d'ici le mois prochain. L'entité se penchera sur la mise à jour des textes et règlementations, et sur les standards de qualité et de délivrance d'agrément. L'objectif étant de faire en sorte que Madagascar puisse rester le champion du monde de la vanille aussi bien en qualité des produits qu'en prix. Un défi relevable quand on sait que malgré une petite dégradation passagère, la vanille malgache retrouve petit-à-petit sa très bonne qualité depuis les deux dernières années.

En attendant, les opérateurs de la filière, dont le GEVM, continuent d'œuvrer avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, pour maintenir la filière vanille dans son statut de pourvoyeur non négligeable de devises et d'emploi.