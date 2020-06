Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Le CSE-AGC pour une dynamique autour d'Amadou Gon Coulibaly

Le groupe d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui travaille depuis 2019 pour apporter son once de plus-value au développement du pays a franchi le pas. Jeudi dernier, dans un somptueux hôtel résidence en zone 4, Abdramane Sow et ses collègues ont créé un comité de soutien des entrepreneurs et chefs d'entreprise pour les actions d'Amadou Gon Coulibaly (CSE-AGC).

« Au départ, il y avait trois chefs d'entreprise qui évoluaient dans divers domaines. Il nous fallait un modèle, quelqu'un de valeur et de principe en qui se reconnaître.

Notre choix s'est porté sur les personnes de Sékou Gon Coulibaly, comme notre parrain et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, comme mentor.

Il était question de s'unir à notre mentor et de l'accompagner dans tous ses déplacements politiques. Vous comprenez que nous devons nous muer en Comité de soutien, au moment où il aborde un virage important de sa carrière politique », confie Abdramane Sow. Il a été élu par acclamation à la tête du mouvement ce même jeudi 18 juin 2020.

C'est que, entre-temps, le groupe, né à la faveur de la visite du Président de la République française, Emmanuel Macron à Bouaké a grandi et revendique déjà une centaine d'adhérents. « Il était temps que nous consacrions officiellement notre organisation.

Lui donner une assise juridique, avec des textes sérieux. Ce que nous venons de faire », déclare le président Abdramane Sow, entouré de son vice-président Kolo Yéo et Ben Mourad, le secrétaire général.

A l'instar de tous les mouvements de soutien à la candidature d'Amadou Gon Coulibaly, le CSE-AGC veut surtout créer une nouvelle dynamique autour de sa candidature. Au-delà de ce que font les autres groupes de soutien, celui-ci présente un programme économique clair et cohérent.

« Nous voulons mettre au service de la Côte d'Ivoire et de sa jeunesse, notre expérience. Il s'agit de faire en sorte que s'il est élu au soir du 31 octobre 2020, le mandat du Président Amadou Gon Coulibaly puisse être celui où il y aura le plus grand nombre de jeunes orientés vers l'entrepreneuriat et créer de ce fait le maximum d'emplois », poursuit, le président du CSE-AGC.

Le Comité qui n'a pas attendu d'être constitué légalement pour investir le terrain est très actif en cette période de précampagne.

« Nous sommes étions déjà sur le terrain. Maintenant, nous allons davantage redoubler d'ardeur, inciter les jeunes, surtout ceux en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons les y aider ».