Sénégal: Nathan Belete, directeur des opérations de la Banque mondiale - « Le COVID-19 a des répercussions économiques, fiscales et sociales importantes pour le pays »

Le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, Nathan Belete a évoqué hier, les conséquences du Covid-19 dans notre pays. Il s'exprimait lors de la signature de trois accords de financement portant sur l'appui budgétaire, le renforcement de l'agriculture et de l'élevage et la gestion des déchets. Le montant total est de 375 millions de dollars, soit plus de 225 milliards de FCfa.

« Nous le savons tous, le Sénégal est durement frappé dans ses fondements économiques par une crise dont l'effet le plus prévisible sera l'infléchissement important sa trajectoire de croissance qui était jusqu'ici l'une des plus élevés en Afrique subsaharienne et qui va se situer à environ 1% en 2020.

En effet, la crise Covid-19 a des répercussions économiques, fiscales et sociales importantes pour le Sénégal, ouvrant un déficit budgétaire de 6.1 % du produit intérieur brut en 2020.

En plus, un déficit de financement initial de l'ordre de 2,5 % du PIB sera comblé grâce à un soutien et des dons concessionnels supplémentaires », a confié M. Belete.

Selon lui, si on ajoute une baisse drastique des envois financiers de la très dynamique diaspora sénégalaise dans le monde et la perte de revenus du travail, la consommation privée va nécessairement diminuer et en même temps la pauvreté, elle, va augmenter.

Il se dit convaincu que cet appui que la Banque mondiale va décaisser en une seule tranche et dans prochains jours aidera le gouvernement pour la relance de l'économie nationale, notamment dans ces volets qui ont le plus d'impact dans l'amélioration des conditions des vies des populations les plus vulnérables.

«La signature de ses trois accords de financements est encore la preuve que le partenariat entre le Groupe de Banque mondiale et le Sénégal ne fait que se renforcer, notamment dans le Cadre de partenariat 2020-2024 qui guide nos relations depuis le 5 mars 2020 », a déclaré le directeur des opérations de la Banque mondiale.