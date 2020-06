Sénégal: Gestion de l'Asbef par une personne désignée par le préfet de Dakar - Le Comité exécutif national dit niet

« L'Association pour le bien-être familial (Asbef) a reçu une notification d'ordonnance de mise sous administration provisoire, suite à laquelle, le Comité exécutif national (Cen) a interjeté appel ».

Cette décision que rejettent les membres dudit Comité qui étaient en conférence de presse aujour'dhui est motivée par une version erronée des faits de M. Patrick de Souza, candidat malheureux à l'élection.

« Il est noté que des personnes mal intentionnées, après avoir perdu lors des élections des membres du Comité exécutif national, font des déclarations non fondées dans la presse seulement pour ternir l'image de l'Association pour le bien-être familiale (Asbef) et semer la zizanie entre elle et ses partenaires », dit d'emblée Thierno Dieng, président de l'antenne régionale de Louga et membre du Comité exécutif national l'Asbef.

Ainsi, « on a reçu dans la semaine, une décision de justice qui tranche que l'Asbef sera mise sous administration provisoire et confiée en ce sens à une personne qui non seulement n'est plus volontaire de l'Asbef mais aussi est contre le nouveau Comité élu », dénonce M. Dieng et Cie.

Qui ajoute que grande a été la surprise du Comité exécutif national du fait du choix porté sur Mme Aïda Soumaré parce que, dit-il, il y a une procédure initiée par l'Asbef contre elle. De plus, soutiennent les membres du Cen, « Mme Soumaré n'est plus volontaire de l'Asbef ».

Ils ajoutent dans la foulée que suite à l'élection du nouveau Comité, le candidat malheureux Patrick de Souza a contesté le résultat en envoyant une correspondance au conseiller du Bureau régional Afrique (basé à Nairobi) qui avait supervisé le processus électoral du début à la fin.

« Aucune instance de l'association n'a été saisie par le candidat malheureux pour contester les élections », précisent-ils.

M. Dieng soutient par ailleurs que parmi les 10 antennes que compte l'Asbef au niveau national, « il n'y a que l'antenne de Dakar et celle de Guédiawaye qui sont contre la nouvelle directrice ».

Il informe également que « Ecobank a été assignée devant le tribunal de commerce hors classe de Dakar pour avoir voulu bloquer les comptes de l'Asbef sur instruction de Nairobi ».

En ce sens, révèle-t-il, « le tribunal a ordonné le déblocage des comptes de l'Asbef car jugeant la requête nulle et non avenue ».