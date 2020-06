Madagascar: Grands hommes - Les personnalités presque oubliées de l'histoire

Ralaimongo, Ravoahangy, Raseta, Rabemananjara sont les quatre noms souvent prononcés lorsqu'on parle de la lutte anticoloniale.

Pourtant, il y avait également des noms qui ont contribué à l'indépendance de Madagascar mais sont négligés, voire ignorés par la génération actuelle. Ces personnages ont joué un rôle dans la lutte anticoloniale à leurs manières. Loyalistes ou partisans de l'indépendance, Padesm ou MDRM, ces hommes ont leurs points de vue et voulaient faire de la Grande Île une grande Nation.

Alexis Bezaka .Né le 8 mars 1916 à Mananara Nord en pleine colonisation française, Alexis Bezaka est un Indépendantiste et anticolonialiste que la ville de Tamatave n'a jamais connu. Ce personnage fait partie des grandes personnalités qui ont marqué le XXe siècle. Il a fait ses études primaires à l'école de Mananara Nord. Ensuite à la Mission catholique de Sainte-Marie en 1928. Bezaka Alexis a suivi ses études au Séminaire préparatoire de Fénérive-Est en 1930, au Petit et Grand séminaire d'Ambatoroka en 1937 où il a pu noter l'égalité de traitement entre séminaristes, sans tenir compte des origines et où une quelconque forme de discrimination n'effleure personne.. Lors de l'insurrection de 1947, il s'est fait arrêter et condamné à 15 ans d'emprisonnement derrière les barbelés de Nosy-Lava. Après neuf ans, les colonisateurs libèrent le nationaliste, une occasion pour lui de poursuivre son engagement. En novembre il est élu maire de la ville de Tamatave. En 1957, il est devenu ministre de la Santé publique et de la Population et travaille à Tananarive. Deux ans après, il retourne à Tamatave et est réélu maire.

Félix Totolehibe .Né vers 1909 à Mandritsara , décédé le 1er février 1951 à Analava , il est sénateur de Madagascar de 1948 à 1951. Il a fait ses études à l'école normale Le Myre de Vilers de Tananarive et devient rapidement professeur. Exempté en 1939, il ne participe pas aux combats durant le second conflit mondial. Convaincu que le développement social et politique de la Grande-Ile dépend de la résolution du problème de l'enseignement malagasy, il entre en politique. Ancien membre du comité directeur du Parti des déshérités de Madagascar (Padesm), Félix Totolehibe, passé à l'Union démocratique côtière pour lutter contre la prédominance des « Hova », accède à la vice-présidence de l'Assemblée provinciale de Majunga et de l'Assemblée représentative de Madagascar en janvier 1947.

Justin Bezara .S'il était toujours inconnu dans les années 1920, en 1932, il entretient des rapports avec Jean Ralaimongo. C'est à cette époque qu'il est devenu dépositaire du journal « L'Aurore malgache » dirigé par le Réunionnais Dussac. Malgré son caractère, qui se fond toujours dans le décor, élu en septembre 1946 président de la section locale du MDRM de Diégo-Suarez, il a créé avec un accord du comité politique MDRM de Tananarive le journal « Ny Fivondronana malagasy » qui se traduit par « Bloc malgache ». Mésentente, malentendu entre les insurgés, ce sont les principales causes de la difficulté de la réalisation de l'insurrection dans le Nord de Madagascar en général, et à Diégo-Suarez en particulier. Alors, l'insurrection de mars 1947 a été tuée dans l'œuf. Il est quand même condamné à 10 ans de détention.

Pascal Velonjara. Né en janvier 1898 à Ambatoharanana, décédé le 18 novembre 1967 à Antananarivo, il fut député de Madagascar de 1951 à 1955. De 1908 à 1918, Pascal Velonjara fait des études à l'école des frères de Tamatave. De 1918 à 1927, il est commis au greffe du tribunal de première instance de Tamatave. Il se marie dans cette ville en 1924, et devient père de six filles entre 1928 et 1943. Signe d'une insatisfaction ou d'une ambition, il démissionne de l'administration pour devenir clerc de notaire, toujours à Tamatave, de 1928 à 1935. En l'absence de toute école de droit dans le pays, c'est sur le tas qu'il acquiert son bagage juridique. En 1936, il s'établit comme agent d'affaires, une sorte de conseiller juridique qui, côté malagasy, joue le rôle d'intermédiaire entre l'Administration et la population.