Madagascar: Police nationale - Premier défilé avec des sabres

375 éléments de la Police participeront à la revue du 26 juin.

Répétition générale hier à Ivato pour les éléments de la Police qui participeront vendredi à la revue sur l'Avenue de l'Indépendance.

375 policiers participeront au défilé. Le 21e du genre pour la Police. 219 sont issus de l'Ecole Nationale Supérieure de Police à Ivato et de l'Ecole des Inspecteurs et Agents de Police à Antsirabe. Ce sera une grande première pour les élèves Commissaires et Officiers de Police de la promotion « Mandresy » qui arboreront pour la circonstance des sabres (au clair), signe distinctif de leur qualité d'Officiers.

Unités spécialisées. Seront aussi du défilé, la Force d'Intervention de la Police (FIP) basée à Antanimora, la Brigade Féminine de Proximité (BFP) ainsi que les unités spécialisées au sein de la Police, en l'occurrence, le Service Anti-Gang (SAG), l'Unité Spéciale d'Intervention (USI) et l'Unité d'Intervention Rapide (UIR) qui porteront pour l'occasion de nouveaux équipements.

1 000 hommes. Côté sécurité, tout particulièrement dans le périmètre d'Analakely, 1.000 hommes seront mobilisés par la Police nationale en collaboration avec l'Armée et la Gendarmerie. En tout cas, les policiers assureront leur mission classique à travers les Commissariats de Sécurité Publique et Postes de Police pour prévenir tout débordement et dérapage à l'occasion de la fête nationale. La Police veillera également au respect des mesures barrières sanitaires comme le port de cache-bouche, l'interdiction de réunion de plus de 50 personnes au Marais Masay, sur le Boulevard de l'Europe, le By- Pass, et autres endroits habituellement bondés de monde à chaque 26 juin. La Police de rappeler que l'état d'urgence sanitaire reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire.