Madagascar: Drapeau national - Référence et code

La maison des anciens combattants, sise à Analakely, abrite actuellement une référence/code du drapeau national.

Une des responsables de cette exposition a donné ainsi des explications sur ce que l'on devrait savoir sur le drapeau malagasy. Elle a ainsi parlé des supports pour les bâtiments, l'imprimerie numérique, le métal, les tissus, la conception pour impression, et la conception pour vidéo et photo ou web ainsi que la référence/code correspondant. Il a été exposé également, les différents drapeaux avant l'indépendance, à savoir le drapeau du royaume Merina de 1810 à 1885, le drapeau du protectorat français de Madagascar de 1885 à 1896, du drapeau français de la colonie de Madagascar de 1896 à 1958 et du drapeau présidentiel.

Couleurs du drapeau. Notons que le drapeau de Madagascar est composé de trois couleurs (blanc, rouge et vert) avec une bande verticale blanche, et deux bandes horizontales rouge et verte. Les couleurs du drapeau reflètent l'unité des peuples qui composent la population de la Grande Île. Il a été créé par Ranaivoson Andrianome haut fonctionnaire du service de l'architecture et de l'urbanisme, et présenté officiellement à la population malagasy le 21 octobre 1958 par le sénateur Norbert Zafimahova. Toujours est-il qu'à quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, bon nombre de particuliers ne hissent pas encore le drapeau national. Pourtant,il est non seulement la marque de notre souveraineté, mais aussi un signe de nationalisme.